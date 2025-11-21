VIDEO | Así se vivió el torneo de tomar Coca-Cola de redes sociales

Un video que muestra una competencia tan inesperada como intensa se volvió viral en cuestión de horas. En redes sociales comenzó a circular la grabación de un peculiar torneo cuyo objetivo era simple: descubrir quién podía beber una Coca-Cola completa en el menor tiempo posible.

La escena, difundida por múltiples usuarios, acumuló miles de reproducciones y generó un amplio debate entre sorpresa, risas y preocupación.

UN RETO TAN RÁPIDO COMO ARRIESGADO

En el video se observa a varios hombres formados frente a una mesa, cada uno con una botella de Coca-Cola recién destapada. La dinámica no tenía mayor misterio: al escuchar la señal, los participantes debían tomar el refresco tan rápido como pudieran hasta terminarlo por completo.

Las risas y la emoción se mezclaron con la tensión del momento cuando todos levantaron sus botellas al mismo tiempo, dando inicio al desafío. Entre ellos destacó un competidor que sorprendió a todos al terminar su Coca-Cola en menos de 15 segundos, ganando por una amplia ventaja.

REACCIONES DIVIDIDAS EN REDES

La rapidez del ganador generó asombro, pero también preocupación entre los usuarios, quienes no dudaron en comentar los riesgos que podría implicar consumir una bebida carbonatada a esa velocidad.

Algunos de los comentarios que más llamaron la atención fueron:

"Hasta hacerlo con vodka sería más sano que con Coca-Cola ."

." "Prefiero perder pero disfrutarla."

"Sus hígados y riñones sufren."

ENTRE LA DIVERSIÓN Y EL RIESGO

Aunque para muchos este desafío fue motivo de entretenimiento, también abrió la conversación sobre los límites de los retos virales y los posibles efectos negativos en la salud. La competencia recordó que, aunque las redes sociales suelen impulsar actividades extremas por diversión, es importante tener cuidado con cualquier dinámica que implique consumo acelerado de bebidas o alimentos.

El torneo dejó en claro que internet continúa encontrando en estos desafíos un espacio para captar la atención colectiva. Sin embargo, también mostró que no todo lo viral es necesariamente inofensivo.