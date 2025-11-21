  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 21 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¡Tacos Dorados bajos en grasa! Prepara en la Air Fryer la receta de papa más deliciosa y crujientes

La propuesta combina ingredientes básicos de la cocina mexicana con una técnica moderna que reduce el consumo de aceite sin sacrificar el antojo

Nov. 21, 2025
¡Tacos Dorados bajos en grasa! Prepara en la Air Fryer la receta de papa más deliciosa y crujientes

En medio de la creciente búsqueda por opciones más ligeras pero igual de sabrosas, una receta casera está conquistando a las y los amantes de la cocina práctica: los tacos dorados de papa en freidora de aire. Esta preparación promete el mismo sabor tradicional, pero con mucha menos grasa y una textura crujiente que sorprende.

La propuesta combina ingredientes básicos de la cocina mexicana con una técnica moderna que reduce el consumo de aceite sin sacrificar el antojo.

RECETA DE TACOS DE DORADOS

Con solo unas cuantas papas, tortillas de maíz y el toque cremoso de Media Crema Nestlé®, estos taquitos se convierten en una opción ideal para la comida, la cena o incluso un antojo rápido.

INGREDIENTES (2 PORCIONES)

  • 2 papas cocidas y hechas puré
  • 1/2 cucharadita de sal con ajo en polvo
  • 8 tortillas de maíz
  • Aceite en aerosol
  • 1 taza de lechuga romana desinfectada y fileteada
  • 100 g de queso panela rallado
  • 1 envase de Media Crema Nestlé®

PREPARACIÓN PASO A PASO PARA TACOS DORADOS

PREPARAR EL RELLENO

  • Mezclar el puré de papa con la sal con ajo hasta integrar perfectamente. Colocar un poco de la mezcla en cada tortilla, enrolla firmemente y reserva.

COCINAR EN LA FREIDORA DE AIRE

  • Rociar ligeramente los tacos con aceite en aerosol y acomódalos en la canastilla de la Air Fryer sin encimarlos. Cocinar a 180 °C durante 6 minutos, voltéarlos con unas pinzas y dejar otros 6 minutos o hasta que queden dorados y crujientes.

SERVIR Y DISFRUTAR

  • Acompañar los tacos con la lechuga, el queso panela rallado y un toque de Media Crema NESTLÉ®. Agregar la salsa favorita para darles el cierre perfecto.

Con esta receta, cualquier cocina puede llenarse del aroma y sabor de unos taquitos dorados tradicionales, pero con una preparación más saludable y práctica. Una opción ideal para quienes buscan disfrutar sin remordimientos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
¿Quién es Fátima Bosch? La mexicana que esta noche ganó Miss Universo 2025
Viral

¿Quién es Fátima Bosch? La mexicana que esta noche ganó Miss Universo 2025

Noviembre 20, 2025

La tabasqueña conquista el certamen de belleza mundial en pleno día de la Revolución Mexicana

Miss Universo 2025: ¡Triunfo para México! Fátima Bosch gana el certamen
Viral

Miss Universo 2025: ¡Triunfo para México! Fátima Bosch gana el certamen

Noviembre 20, 2025

La mexicana inició su participación en la última etapa del concurso al salir con un traje de baño de una pieza en tonos claros

VIDEO | Jóvenes retan al Diablo con un acto y les pegó el susto de su vida
Viral

VIDEO | Jóvenes retan al Diablo con un acto y les pegó el susto de su vida

Noviembre 20, 2025

Lo que inició como un juego inocente en un parque público se volvió en la pesadilla demoniaca de los muchachos inexpertos