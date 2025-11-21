¡Tacos Dorados bajos en grasa! Prepara en la Air Fryer la receta de papa más deliciosa y crujientes

En medio de la creciente búsqueda por opciones más ligeras pero igual de sabrosas, una receta casera está conquistando a las y los amantes de la cocina práctica: los tacos dorados de papa en freidora de aire. Esta preparación promete el mismo sabor tradicional, pero con mucha menos grasa y una textura crujiente que sorprende.

La propuesta combina ingredientes básicos de la cocina mexicana con una técnica moderna que reduce el consumo de aceite sin sacrificar el antojo.

RECETA DE TACOS DE DORADOS

Con solo unas cuantas papas, tortillas de maíz y el toque cremoso de Media Crema Nestlé®, estos taquitos se convierten en una opción ideal para la comida, la cena o incluso un antojo rápido.

INGREDIENTES (2 PORCIONES)

2 papas cocidas y hechas puré

cocidas y hechas puré 1/2 cucharadita de sal con ajo en polvo

8 tortillas de maíz

Aceite en aerosol

1 taza de lechuga romana desinfectada y fileteada

y fileteada 100 g de queso panela rallado

1 envase de Media Crema Nestlé®

PREPARACIÓN PASO A PASO PARA TACOS DORADOS

PREPARAR EL RELLENO

Mezclar el puré de papa con la sal con ajo hasta integrar perfectamente. Colocar un poco de la mezcla en cada tortilla, enrolla firmemente y reserva.

COCINAR EN LA FREIDORA DE AIRE

Rociar ligeramente los tacos con aceite en aerosol y acomódalos en la canastilla de la Air Fryer sin encimarlos. Cocinar a 180 °C durante 6 minutos, voltéarlos con unas pinzas y dejar otros 6 minutos o hasta que queden dorados y crujientes.

SERVIR Y DISFRUTAR

Acompañar los tacos con la lechuga, el queso panela rallado y un toque de Media Crema NESTLÉ®. Agregar la salsa favorita para darles el cierre perfecto.

Con esta receta, cualquier cocina puede llenarse del aroma y sabor de unos taquitos dorados tradicionales, pero con una preparación más saludable y práctica. Una opción ideal para quienes buscan disfrutar sin remordimientos.