VIDEO | Jóvenes retan al Diablo con un acto y les pegó el susto de su vida

Lo que inició como un juego inocente en un parque público se volvió en la pesadilla demoniaca de los muchachos inexpertos

Nov. 20, 2025
No cabe duda que más sabe el Diablo por viejo que por diablo, y que ha estado entre la humanidad desde el inicio de los siglos, por lo que conoce las reacciones naturales de las personas, e hizo algo que provocó que unos jóvenes salieran corriendo, presas del miedo.

El miedo es una emoción básica que aparece cuando percibimos una amenaza o peligro. Activa reacciones físicas y mentales que nos preparan para protegernos o escapar.

EL MIEDO NO ANDA EN BURRO

Ahora bien, de acuerdo con un video que circula en redes sociales, en la cuenta @josialrodriguez de TikTok, un grupo de jóvenes acudieron a un parque público, donde había columpios. En uno de ellos se subió uno de los muchachos, sin temor a nada.

Y en un clip de tan solo 14 segundos, el alma les salió por la boca y dijeron “Patitas pa’ cuándo las quiero” y salieron disparados de aquel lugar.

Cómo no, ya que el chico sentado al lado del columpio, empiezan a retar al Diablo a mover a su compañero en el columpio, y se aprecia un leve movimiento. Luego, quien está detrás de cámara pregunta directamente: "¿Satanás, eres tú? Si eres tú manifiéstate y mueve al güero más".

Las cosas siguen, hasta que quien está sentado sube el nivel de reto para una respuesta mayor, por lo que el joven del columpio se levanta y en ese instante el juego se lanza hacia atrás, como si alguien estuviera deteniéndolo en lo más alto.

El terror se apodera de ellos y salen disparados para no seguir con el juego paranormal; además, el video se corta de forma abrupta, por lo que se desconoce si hubo continuidad.

Los comentarios del metraje fueron unos de burla y otros que describieron que pasaba lo mismo en su fraccionamiento.

Al final, usted tiene la última palabra: fue el Diablo o un truco de los jóvenes.

