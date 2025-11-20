VIDEO | Jóvenes retan al Diablo con un acto y les pegó el susto de su vida

No cabe duda que más sabe el Diablo por viejo que por diablo, y que ha estado entre la humanidad desde el inicio de los siglos, por lo que conoce las reacciones naturales de las personas, e hizo algo que provocó que unos jóvenes salieran corriendo, presas del miedo.

El miedo es una emoción básica que aparece cuando percibimos una amenaza o peligro. Activa reacciones físicas y mentales que nos preparan para protegernos o escapar.

EL MIEDO NO ANDA EN BURRO

Ahora bien, de acuerdo con un video que circula en redes sociales, en la cuenta @josialrodriguez de TikTok, un grupo de jóvenes acudieron a un parque público, donde había columpios. En uno de ellos se subió uno de los muchachos, sin temor a nada.

Y en un clip de tan solo 14 segundos, el alma les salió por la boca y dijeron “Patitas pa’ cuándo las quiero” y salieron disparados de aquel lugar.

Cómo no, ya que el chico sentado al lado del columpio, empiezan a retar al Diablo a mover a su compañero en el columpio, y se aprecia un leve movimiento. Luego, quien está detrás de cámara pregunta directamente: "¿Satanás, eres tú? Si eres tú manifiéstate y mueve al güero más".

Las cosas siguen, hasta que quien está sentado sube el nivel de reto para una respuesta mayor, por lo que el joven del columpio se levanta y en ese instante el juego se lanza hacia atrás, como si alguien estuviera deteniéndolo en lo más alto.

El terror se apodera de ellos y salen disparados para no seguir con el juego paranormal; además, el video se corta de forma abrupta, por lo que se desconoce si hubo continuidad.

Los comentarios del metraje fueron unos de burla y otros que describieron que pasaba lo mismo en su fraccionamiento.

Al final, usted tiene la última palabra: fue el Diablo o un truco de los jóvenes.