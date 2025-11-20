Preparan documental sobre El Mago de Oz que revelará la historia detrás del clásico

La historia jamás contada de El Mago de Oz, uno de los títulos más emblemáticos del cine, llegará finalmente a la pantalla con el documental “Oz”.

El proyecto reúne a Appian Way, la productora de Leonardo DiCaprio; Verdi Productions; y al guionista y productor Danny Strong. La producción ya está en marcha y promete revelar el complejo proceso creativo detrás del filme estrenado en 1939.

Dirigido por Tom Donahue, reconocido por trabajos como Mafia Spies y This Changes Everything, el documental ofrecerá acceso a material inédito, incluyendo metraje y audio original de la época.

“Oz” examinará cómo la película protagonizada por Judy Garland y dirigida en gran parte por Victor Fleming se convirtió en una obra trascendental, pese a haber sido creada “en crisis” durante el apogeo del sistema de estudios de Hollywood. La exploración profundizará en desafíos creativos, tensiones en el rodaje y las innovaciones técnicas que marcaron al clásico.

EL LEGADO DE UN FENÓMENO CULTURAL

Más de ocho décadas después, El Mago de Oz sigue siendo un referente de la cultura popular. Su impacto no solo se consolidó en su estreno, sino también en sus posteriores reemisiones, especialmente con su llegada a la televisión, donde obtuvo su estatus icónico.

Críticos como Leonard Maltin han señalado que su éxito económico se manifestó plenamente años después, lo que subraya el valor histórico de su recepción.

Chad Verdi destacó que la historia detrás de cámaras es “aún más extraordinaria” que la película misma. Danny Strong describió como un “increíble honor” narrar la creación de una de las obras más influyentes del cine.

FECHA DE ESTRENO Y ESTADO DE PRODCCIÓN

Actualmente se están filmando recreaciones en Rhode Island, mientras el proyecto avanza hacia su lanzamiento programado para 2026. “Oz” se perfila como una pieza imprescindible para amantes del cine, historiadores y curiosos que desean descubrir los secretos detrás de uno de los mayores logros del séptimo arte.