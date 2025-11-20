Cancelan Las Tortugas Ninja: The Last Ronin, esta es la razón detrás de esta decisión

La esperada versión de acción real de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin finalmente no verá la luz, al menos por ahora. Paramount decidió frenar el proyecto que había sido anunciado en 2024 y que prometía una visión mucho más oscura y madura del universo de las Tortugas Ninja.

UN ENFOQUE MÁS FAMILIAR MARCÓ LA DIFERENCIA

De acuerdo con información de Hollywood Reporter, el productor Neal H. Moritz, conocido por trabajar en la saga Sonic the Hedgehog, está desarrollando una nueva película de acción real centrada en Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo. Esta nueva apuesta busca regresar a un tono más familiar y accesible para el público infantil, lo que terminó afectando directamente al proyecto de "The Last Ronin".

Con esta nueva dirección en mente, Paramount optó por cancelar el desarrollo de la cinta con clasificación R. La historia, basada en las intensas y violentas novelas gráficas, estaba siendo impulsada por Walter Hamada y el guionista Tyler Burton Smith. Incluso había conversaciones para que Ilya Naishuller, director de Nobody, tomara las riendas del proyecto.

Aunque no está totalmente descartada, las fuentes señalan que la adaptación queda archivada como un plan a evaluar en el futuro, pero sin expectativas de retomarse pronto.

LA FRANQUICIA HA CAMBIADO DE ESTRATEGIA

La última vez que vimos a las Tortugas Ninja en acción real fue en 2016 con Out of the Shadows, cinta que reunió 245 millones de dólares, aunque su presupuesto de 135 millones dejó sensaciones mixtas en taquilla. Después de esto, Paramount apostó por regresar a la animación con Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg. El filme tuvo un desempeño aceptable, logrando 181 millones de dólares con un presupuesto de 70 millones.

El éxito moderado animó al estudio a seguir este camino, y una secuela titulada Mutant Mayhem 2 ya tiene fecha de estreno para el 17 de septiembre de 2027.

UN LEGADO QUE SIGUE CRECIENDO DESDE 1984

Las Tortugas Ninja nacieron en 1984 gracias a Kevin Eastman y Peter Laird. Desde entonces, la franquicia se ha convertido en un fenómeno global con series animadas, juguetes, videojuegos y siete películas que, en conjunto, han superado los mil 350 millones de dólares en taquilla.

Aunque "The Last Ronin" no llegará por ahora, el universo de los hermanos mutantes continúa expandiéndose, y todo indica que el estudio seguirá apostando por historias más ligeras que conecten con nuevas generaciones.