Santoral de hoy, 20 de noviembre: San Edmundo Rey, patrono de las viudas y de los huérfanos

Este jueves 20 de noviembre de 2025, el santoral católico vuelve a recordarnos a un conjunto de figuras cuya vida marcó profundamente la tradición cristiana. Entre ellos destaca San Edmundo Rey, cuyo ejemplo de firmeza y entrega lo llevó a convertirse en uno de los mártires más venerados de la Europa medieval.

San Edmundo gobernó Anglia Oriental entre los años 854 y 870, un periodo en el que las invasiones danesas amenazaban gran parte de los territorios anglosajones. Subió al trono con apenas 15 años, elegido por clérigos y nobles de Norfolk para liderar a su pueblo en tiempos difíciles. Su historia culmina en el año 869, cuando es capturado por fuerzas danesas. A pesar de las exigencias de abandonar su fe para salvar su vida, Edmundo mantuvo su convicción religiosa hasta el final. Fue finalmente martirizado y su figura se transformó en un símbolo de valentía, lealtad y profunda espiritualidad.

PATRONAZGO DE SAN EDMUNDO REY

San Edmundo es reconocido como protector de los gobernantes, de quienes han sufrido tortura y de las víctimas de pandemias y pestes. Además, se le honra como patrono de Anglia Oriental, así como de las viudas y de los huérfanos.

La Iglesia católica, así como la ortodoxa y la anglicana, lo honran hoy como ejemplo de fidelidad inquebrantable.

¿QUÉ OTROS SANTOS SE CELEBRAN HOY, 20 DE NOVIEMBRE?

Como cada jornada, los nombres incluidos en el santoral provienen del Martirologio Romano, el catálogo oficial del Vaticano que recoge a los santos y mártires reconocidos por la Iglesia. Este registro continúa ampliándose cuando nuevas figuras son canonizadas.

Además de San Edmundo Rey, este jueves también se conmemoran otras onomásticas relevantes dentro de la tradición católica. Estas son las celebraciones correspondientes al 20 de noviembre: