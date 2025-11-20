¡Alista el café! Aprende a preparar chorizo sonorense casero para un desayuno tradicional

En Sonora, el desayuno no es solamente la primera comida del día: es un ritual que reúne sabores, costumbres y recuerdos familiares. Pocas cosas se disfrutan tanto como un desayuno bien servido, acompañado de tortillas recién hechas, una taza de café caliente y, por supuesto, un buen chorizo sonorense.

Este embutido, famoso por su sabor intenso y especiado, puede prepararse fácilmente en casa con ingredientes básicos y un proceso sencillo que mantiene viva la tradición culinaria del estado.

Aunque es común encontrarlo en mercados y carnicerías locales, cada vez más familias optan por prepararlo en casa para asegurarse de obtener un sabor auténtico, natural y hecho a su gusto. Elaborarlo no es complicado y permite controlar la calidad de los ingredientes, además de conservar una tradición culinaria que ha pasado de generación en generación.

APRENDE A PREPARAR CHORIZO SONORENSE CASERO

Esta es la receta para elaborar chorizo sonorense casero, ideal para acompañar huevos, papas, frijoles o para convertir cualquier desayuno en una experiencia m uy norteña.

Ingredientes

1 kg de carne molida de puerco

2/3 de taza de chile colorado en polvo

1/2 taza de vinagre blanco

1 cucharadita de orégano

5 dientes de ajo pelados

1/4 cucharadita de clavo molido

1/4 cucharadita de canela molida

Sal al gusto

MODO DE PREPARACIÓN

En un recipiente amplio, coloca la carne molida y agrega los ingredientes uno por uno, mezclando muy bien después de cada adición para lograr una integración uniforme.

Cuando la mezcla esté completa, cúbrela en una bolsa de plástico o en un recipiente bien tapado y déjala reposar toda la noche para que los sabores se concentren.

Al día siguiente, fríe el chorizo en un sartén caliente con un poco de aceite hasta que esté bien cocido y ligeramente dorado.

Con esta receta, podrás llevar a la mesa un clásico del norte del país y disfrutar de un desayuno tradicional sonorense sin salir de casa.