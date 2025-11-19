Demon Slayer llega al auditorio nacional, ¿cuándo será el concierto sinfónico?

La emoción por Demon Slayer invadió el Auditorio Nacional con una presentación especial que combina lo mejor del anime con el poder de una orquesta en vivo. Los fans de Kimetsu No Yaiba podrán disfrutar de una función única donde los momentos más memorables de la serie se proyectan en una pantalla gigante mientras la música se interpreta en directo.

A diferencia de lo que muchos esperaban, esta función no corresponde a la película Castillo Infinito, sino a una recopilación de escenas emblemáticas de las distintas temporadas del anime.

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA PARA LOS FANS

De acuerdo con la descripción oficial del Auditorio Nacional, el espectáculo "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba en concierto" busca sumergir al público en una experiencia audiovisual que cobra vida con la fuerza de una orquesta completa, acompañando los momentos más icónicos de Tanjiro, Nezuko y los pilares.

El evento tiene una duración aproximada de dos horas y permite el acceso a partir de los 3 años de edad, por lo que también es apto para familias que quieran vivir la experiencia juntas.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA DEMON SLAYER EN EL AUDITORIO NACIONAL?

Los boletos ya están a la venta y sus precios varían según la zona del recinto. Estas son las tarifas disponibles:

Preferente A: 2 mil pesos

Preferente B: mil 840 pesos

Preferente C: mil 640 pesos

Preferente D: mil 640 pesos

Luneta A: mil 480 pesos

Luneta B: mil 380 pesos

Luneta C: mil 230 pesos

Balcón A: mil 350 pesos

Balcón B: mil 230 pesos

Balcón C: mil 230 pesos

Primer piso A: mil 230 pesos

Primer piso B: mil 140 pesos

Primer piso C: 820 pesos

Segundo piso A: 570 pesos

Segundo piso B: 570 pesos

Segundo piso C: 410 pesos

Segundo piso D: 380 pesos

Los boletos pueden adquirirse directamente en taquilla o a través de Ticketmaster, donde se aplican cargos adicionales por servicio.

¿CUÁNDO Y DÓNDE HABRÁ MÁS CONCIERTOS DE DEMON SLAYER?

Además de presentarse en el Auditorio Nacional, este espectáculo tendrá tres fechas adicionales en otras ciudades del país:

Viernes 20 de febrero de 2026 – Auditorio Metropolitano, Puebla

Sábado 21 de febrero de 2026 – Foro GNP, Mérida, Yucatán

Sábado 28 de febrero de 2026 – Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro

La venta de boletos depende de la sede: E-Ticket para Mérida y Querétaro, y Toptickets para Puebla, además de las taquillas de cada recinto.

¿DÓNDE VER DEMON SLAYER COMPLETO?

Para quienes quieran ponerse al día con la historia de Tanjiro y Nezuko antes del concierto, los primeros capítulos están disponibles de forma gratuita en la página de Canal 5.

Las cuatro temporadas completas del anime pueden verse en plataformas de streaming como:

Crunchyroll

Netflix

Ambas requieren suscripción activa.