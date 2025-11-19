  • 24° C
Viral

Pierde las cenizas de su madre en una borrachera; la urna fue recuperada

El tipo se había metido a un bar para echarse unas bebidas y se quedó dormido; el incidente se registró en Nuevo León

Nov. 19, 2025
Pierde las cenizas de su madre en una borrachera; la urna fue recuperada

Después de quedarse dormido en un bar por andar en la borrachera, a un hombre le fue robada una mochila en la que llevaba las cenizas de su madre; como el contenido era sentimental y no en efectivo, el ladrón la abandonó.

De acuerdo con la información, el hecho ocurrió en Monterrey, Nuevo León, y quien perdió la urna es un sujeto de 42 años de edad, identificado como Jorge, que le fueron robadas junto con otras pertenencias.

Jorge contó a las autoridades que las cenizas de su madre, quien hace cinco años falleció, habían permanecido en resguardo en el Panteón Municipal de Guadalupe; sin embargo, un primo lo buscó y entregó la urna, ya que ellos no podían seguir pagando el nicho, por lo que las tuvo que llevar consigo, así como sus posesiones.

Luego de ello, decidió entrar a un bar a tomarse unas bebidas alcohólicas, pero en un momento dado se quedó dormido; cuando despertó se dio cuenta que no tenía la mochila en la que transportaba la urna, por lo que se marchó del lugar.

imagen-cuerpo

Sin embargo, la mañana del sábado 16 de noviembre, elementos de la Policía Municipal de Guadalupe encontraron una mochila verde, con logo de un partido político, abandonada en el cruce de las calles Reforma y Pino Suárez; en ella estaba la urna intacta.

Los uniformados la aseguraron y notificaron el hallazgo ante las autoridades correspondientes; luego, Jorge se aproximó a un agente que participaba en el operativo por el Buen Fina de la calle Madero y le reportó el robo de sus pertenencias y de la urna con las cenizas de su madre.

En ese instante, el policía le notificó que la mochila, con su contenido intacto, había sido localizada, por lo que el domingo, Jorge se presentó ante la Policía regia y reclamó la urna, misma que le fue entregada.

El sujeto agradeció a las autoridades, ya que le habían recuperado una urna con un contenido de alto valor emocional.

Edel Osuna
