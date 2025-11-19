De esta manera puedes hacer un maquillaje para lucir unos ojos más grandes

Desde las primeras actrices del cine mudo, el maquillaje diseñado para agrandar la mirada ha sido una técnica atemporal para resaltar los ojos de forma más suave y difuminada que un clásico smokey eye.

Si tienes ojos pequeños, redondos o hundidos, el truco más sencillo para transformarlos es el uso estratégico del delineador. Sin embargo, hacer que un ojo parezca más grande es una tarea delicada.

EL PODER DEL EQUILIBRIO

Los aliados perfectos son claros: pestañas largas, delineado inteligente y sombras bien aplicadas. Como regla general, las sombras oscuras hacen que los rasgos se "hundan" y los tonos claros los hacen "avanzar". Por ello, iluminar el párpado ayuda a que los ojos se vean más despiertos y definidos.

Lo ideal es evitar tonos oscuros en el párpado y en la línea inferior de las pestañas. En lugar del clásico negro, opta por marrones claros y cálidos con un toque de brillo. Los grises suaves y pálidos también aportan profundidad sin cerrar la mirada.

En cuanto a las pestañas, la clave es la moderación: el efecto de pestañas postizas no siempre favorece. Aunque ayudan a abrir el ojo, un exceso de máscara o pestañas demasiado pesadas puede sobrecargar la mirada y anular el efecto deseado.

PASO A PASO: CÓMO CONSEGUIR UNOS OJOS MÁS GRANDES

Aplica el corrector de forma estratégica:

Aplica un corrector de tono claro en las esquinas interiores y exteriores para conseguir un efecto iluminador inmediato.

Otro truco para iluminar el contorno de los ojos, dependiendo de la forma del ojo y del volumen de la ceja, es aplicar un poco de corrector en un tono claro justo debajo del arco de la ceja", señalando que este truco es particularmente eficaz para aquellos con una forma de ceja naturalmente arqueada.

Aplica sombras de ojos nude y brillantes:

La técnica de maquillaje favorita de los profesionales consiste en elegir el tono de sombra perfecto. Suelen optar por una sombra de ojos nude, brillante y resplandeciente para crear un fondo luminoso y uniforme detrás de las pestañas recién rizadas.

Un toque de luz en las comisuras interiores puede provocar un efecto de ojo agrandado instantáneo. Si se combina con unas pestañas levantadas y angulosas, todo el ojo parece más ancho, fresco y despierto.

Riza tus pestañas al máximo

Sujeta el rizador lo más cerca posible de la base de las pestañas y presiona hasta que queden bien fijas. Aplica dos capas de una máscara voluminizadora de color negro intenso desde la raíz hasta las puntas, concentrando la mayor parte del producto en la base.

Mantener la mayor parte de la fórmula cerca de la línea de las pestañas asegura que las puntas permanezcan ligeras, lo que evita que el rizo se colapse.

Elige el tono perfecto de delineador

El delineador blanco tiende a parecer más duro, más como un guiño a los años 60, más que una forma efectiva de abrir los ojos".

En cambio, un delineado nude, ilumina sutilmente y crea la ilusión de unos ojos más abiertos. Un enfoque más personalizado es aplicar un iluminador solo en zonas concretas.

La técnica es igualmente crucial. Cada ojo es diferente, pero el ángulo y el grosor del delineador son fundamentales para que los ojos parezcan más grandes. Empieza con sutileza y sigue a partir de ahí.

Cuidado con tus cejas

Unas cejas más pobladas a veces pueden dominar el precioso espacio del párpado. En lugar de depilar tus cejas en exceso, asegúrate de tener a mano un buen gel para cejas como parte crucial de tu rutina de maquillaje.

Las cejas y las pestañas juegan un papel muy importante a la hora de abrir los ojos. Una cola de cejas demasiado baja puede tirar visualmente del ojo hacia abajo. Para contrarrestarlo, elige un gel para cejas de fijación fuerte y cepilla los vellos hacia arriba para elevarlos.