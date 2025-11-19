Día del Hombre: Estos son los mejores y más divertidos memes para dedicar hoy

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una efeméride reconocida en más de 50 países y respaldada por la Unesco, cuyo objetivo es impulsar la reflexión sobre la igualdad de género desde la perspectiva masculina.

Aunque no tiene la misma visibilidad que el Día Internacional de la Mujer, esta fecha busca poner sobre la mesa temas como la discriminación hacia los hombres, la importancia de la salud física y mental, así como la construcción de relaciones más equilibradas entre mujeres y hombres.

DÍA DEL HOMBRE

La idea de dedicar un día a esta causa surgió en 1992, cuando el profesor Thomas Oaster, de la Universidad de Missouri, propuso una jornada para reconocer los desafíos que también enfrenta el género masculino. No fue sino hasta 1999 cuando la celebración comenzó a extenderse de manera oficial en diversas partes del mundo.

En algunos países de Latinoamérica como Colombia, Bolivia y Honduras, el Día del Hombre se celebra el 19 de marzo; sin embargo, en México, es este 19 de noviembre, razón por la cual este miércoles las redes sociales se inundaron de humor y creatividad. A

ESTOS SON LOS MEJORES Y MÁS DIVERTIDOS MEMES PARA DEDICAR HOY

Como ocurre en prácticamente cualquier celebración, los usuarios aprovecharon para bromear sobre la diferencia entre este día y el Día de la Mujer, cuestionar por qué no reciben felicitaciones o regalos, e incluso compartir anécdotas divertidas sobre convivencias con hombres en el ámbito sentimental. A través de redes sociales como, Instagram y X, los usuarios aprovecharon para publicar los mejores memes de este día, muchos de ellos, incluía uno que no puede faltar todos los años, sobre si existe el día del hombre.

Día de la mujer | Día del hombre pic.twitter.com/4IXtCXQkCU — Miguel Angel Breceda (@maiklaguna) November 19, 2025

Hoy es el Día del Hombre pic.twitter.com/2U97awESGx — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) November 19, 2025

Día del hombre.

Jajaja pic.twitter.com/vP7nCEpq7g — carlos coria (@rgllcarlos) November 19, 2025

También hubo quienes no solamente compartieron memes, sino mensajes con dedicatorias conmemorando este día especial.