Marty McFly de Volver al Futuro podría llegar a la temporada 7 de Fortnite

La comunidad de Fortnite vuelve a estar en modo investigador. Cada nueva pista que Epic Games comparte con creadores de contenido desata teorías, filtraciones y una ola de emoción rumbo al esperado Capítulo 7, que según rumores llegaría el 29 de noviembre de 2025. Entre todas las especulaciones, una ha cobrado fuerza: una posible colaboración con Volver al Futuro que podría traer a Marty McFly al juego.

¿FORTNITE X VOLVER AL FUTURO? ESTO ES LO QUE SE SABE

La expectativa sigue creciendo después del mini capítulo dedicado a Los Simpson, el cual dejó a los jugadores muy arriba en cuanto a expectativas. Todo indica que Epic Games tiene preparado un cierre de año con colaboraciones fuertes y un giro cinematográfico que podría incluir referencias a clásicos del cine.

¿CÓMO SURGIÓ ESTA TEORÍA?

El creador NickEh30 difundió un video de apenas 19 segundos que recibió directamente de Fortnite. El clip venía cargado de pistas que los fans analizaron al instante:

Fecha de acceso anticipado: 19 de noviembre

Coordenadas: 34.134117 N, 118.321495 W

Mensajes misteriosos con frases como “Fortnite after dark” y “Q&U”

Los seguidores no tardaron en descifrar que las coordenadas apuntaban a Hollywood, en Los Ángeles, reforzando la idea de que el nuevo capítulo tendrá una temática relacionada con el cine y grandes producciones.

Sobre el mensaje “Q&U”, la comunidad detectó que hacía referencia a Quentin Tarantino y Uma Thurman, créditos clave en Kill Bill. La coincidencia llamó más la atención porque en diciembre se relanzará Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

¿DÓNDE ENTRA VOLVER AL FUTURO?

Entre las filtraciones compartidas por SamLeakss aparece una lista de posibles colaboraciones para el Capítulo 7. Entre ellas destaca Back to the Future, específicamente el icónico DeLorean. Con el ambiente hollywoodense que se empieza a formar alrededor de las pistas, la llegada de un vehículo tan emblemático encajaría perfectamente con la temática.

Esto ha hecho que la comunidad empiece a imaginar un capítulo donde Marty McFly, el DeLorean o elementos clásicos de la trilogía hagan su debut en Fortnite.

OTRAS COLABORACIONES FILTRADAS PARA EL CAPÍTULO 7

Dataminers y creadores especializados han compartido un listado con varias IP que podrían aparecer durante la próxima temporada: