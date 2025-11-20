Miss Universo 2025: ¡Triunfo para México! Fátima Bosch gana el certamen

La mexicana Fátima Bosch ganó el certamen Miss Universo 2025, realizado en Tailandia. Originaria de Santiago de Teapa, Tabasco, y nacida en el año 2000, la connacional inició su camino hacia el podio al ser seleccionada entre las 30 mujeres más bellas del mundo.

Bosch abrió su participación en la etapa final del concurso luciendo un traje de baño de una pieza en tonos claros. Tras su pasarela, fue elegida entre las 12 semifinalistas que avanzaron a la siguiente ronda, donde se transmitió un mensaje en el que la mexicana invitó a las mujeres a sentirse únicas y especiales, dejando atrás los estereotipos.

REACCIÓN DE LA MEXICANA

"Quisiera que todas las mujeres y niñas sepan que son suficientes, que hay belleza en sus almas. Que no tengan miedo de ser ellas mismas, porque hoy en día la sociedad ha estereotipado a las mujeres, y nosotras no tenemos que seguir eso ni cambiar quiénes somos; ya somos especiales. Mi deseo es llevar amor a todos los lugares donde hace falta, donde hay sufrimiento".

En la segunda etapa del certamen, Bosch desfiló con un vestido rojo con detalles dorados, destacando entre las participantes. Tras la presentación individual, el jurado eligió a las cinco finalistas, provenientes de Costa de Marfil, Filipinas, Venezuela, Tailandia y México.

PANORAMA

Durante la ronda final de preguntas, Fátima Bosch se mostró firme y comprometida con causas sociales.

"Como mujer y como Miss Universo quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de los demás. Estamos aquí para impulsar el cambio, con fuerza y claridad, porque somos mujeres que debemos levantarnos".