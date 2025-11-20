Miss Universo 2025: Miss México entra al top 5 del certamen de belleza

La emoción por el paso de Fátima Bosch en Miss Universo fue creciendo con cada etapa del certamen. Desde su llegada a Tailandia, sede de esta edición, la representante mexicana logró captar la atención nacional gracias a su desempeño firme, carisma y seguridad, cualidades que la llevaron a posicionarse entre las favoritas del público.

Conforme avanzaban las eliminatorias, el interés aumentó y las expectativas se elevaron, especialmente al acercarse las fases más decisivas de la competencia.

UN CERTAMEN MÁS DIVERSO QUE NUNCA

Esta edición de Miss Universo destacó también por la presencia de países que regresaron tras varios años de ausencia, así como por la integración de nuevas naciones que debutaron por primera vez. La mezcla cultural fue uno de los elementos más comentados, reforzando la esencia internacional del concurso.

MÉXICO ASEGURA SU LUGAR EN EL TOP 5

Durante las semifinales, realizadas en un escenario espectacular en Tailandia, se dieron a conocer las participantes que lograron conquistar al jurado gracias a su presencia escénica, personalidad y habilidades durante las pruebas clave.

El Top 5 quedó conformado por:

Tailandia

Filipinas

Venezuela

México

Costa de Marfil

La inclusión de Fátima Bosch en este grupo reafirma el gran desempeño que mostró a lo largo de la competencia.

ESTAS SON LAS 12 SEMIFINALISTAS DE MISS UNIVERSO 2025

Antes de llegar al Top 5, las 30 semifinalistas participaron en la pasarela de traje de baño, una de las rondas más disputadas y decisivas. Tras evaluar seguridad, porte y dominio del escenario, el jurado eligió a las 12 concursantes que avanzaron a la siguiente etapa rumbo a la gran final.

Las 12 semifinalistas fueron:

Chile

Colombia

Cuba

Isla de Guadalupe

México

Venezuela

China

Filipinas

Tailandia

Costa de Marfil

Malta

La presencia de México en esta selección marcó un momento clave que anticipaba el resultado que la llevaría hasta el Top 5.