VIDEO | Comando armado abre fuego en iglesia cristiana de Nigeria; mueren 5 personas

Cada vez más, el cristianismo en el mundo encuentra una férrea oposición, en especial en la cultura musulmana, que ven en ellos a infieles que han de ser exterminados.

Ese pensamiento ha estado vigente desde hace décadas en África, pero en tiempos recientes, las masacres de cristianos se han vuelto el día a día, tal como ha ocurrido en Sudán, donde han asesinado en iglesias, aldeas y hospitales a todo lo que profese la fe en Cristo.

En medio de ese escenario, otro país que está en la mira por lo que ocurre con sus ciudadanos de fe cristiana es Nigeria, y recientemente se viralizó un video en el que se escucha una serie de disparos con saldo de cinco personas asesinadas.

El incidente ocurrió en la Iglesia Apostólica de Cristo (CAC), ubicada en la comunidad de Eruku, en el estado nigeriano de Kwara, donde se realizaba un servicio religioso. Hasta ese sitio irrumpió un comando armado y accionó sus armas contra los asistentes.

Entre las víctimas mortales estuvieron estaba el pastor; además, varios feligreses fueron secuestrados y hubo múltiples heridos.

En diversos clips se ve cómo entraron los asesinos disparando a diestra y siniestra, contra todo lo que se moviera, en tanto que muchos de los fieles escapaban por su vida.

De acuerdo con la Policía de Kwara, una persona perdió la vida en el templo, mientras que otra dejó de existir en un monte cercano, donde los agresores llevaron a varios rehenes.

A raíz del ataque, grupos de autodefensa de la comunidad de Eruku se movilizaron e hicieron huir a los atacantes hacia las montañas; tomaron también la carretera y obligaron a los viajeros a buscar refugio por su vida.

Por otra parte, pese a que en redes sociales los crímenes son atribuidos a un "genocidio contra cristianos", Amnistía Internacional refiere que estos ataques se relacionan con delincuencia armada, terrorismo y conflictos étnicos, que afectan tanto a cristianos, como a musulmanes.