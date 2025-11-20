  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

VIDEO | Comando armado abre fuego en iglesia cristiana de Nigeria; mueren 5 personas

Al parecer no es el único país de África donde está ocurriendo una fuerte persecución musulmana a quienes profesan el cristianismo

Nov. 20, 2025
VIDEO | Comando armado abre fuego en iglesia cristiana de Nigeria; mueren 5 personas

Cada vez más, el cristianismo en el mundo encuentra una férrea oposición, en especial en la cultura musulmana, que ven en ellos a infieles que han de ser exterminados.

Ese pensamiento ha estado vigente desde hace décadas en África, pero en tiempos recientes, las masacres de cristianos se han vuelto el día a día, tal como ha ocurrido en Sudán, donde han asesinado en iglesias, aldeas y hospitales a todo lo que profese la fe en Cristo.

En medio de ese escenario, otro país que está en la mira por lo que ocurre con sus ciudadanos de fe cristiana es Nigeria, y recientemente se viralizó un video en el que se escucha una serie de disparos con saldo de cinco personas asesinadas.

El incidente ocurrió en la Iglesia Apostólica de Cristo (CAC), ubicada en la comunidad de Eruku, en el estado nigeriano de Kwara, donde se realizaba un servicio religioso. Hasta ese sitio irrumpió un comando armado y accionó sus armas contra los asistentes.

imagen-cuerpo

Entre las víctimas mortales estuvieron estaba el pastor; además, varios feligreses fueron secuestrados y hubo múltiples heridos.

En diversos clips se ve cómo entraron los asesinos disparando a diestra y siniestra, contra todo lo que se moviera, en tanto que muchos de los fieles escapaban por su vida.

De acuerdo con la Policía de Kwara, una persona perdió la vida en el templo, mientras que otra dejó de existir en un monte cercano, donde los agresores llevaron a varios rehenes.

A raíz del ataque, grupos de autodefensa de la comunidad de Eruku se movilizaron e hicieron huir a los atacantes hacia las montañas; tomaron también la carretera y obligaron a los viajeros a buscar refugio por su vida.

Por otra parte, pese a que en redes sociales los crímenes son atribuidos a un "genocidio contra cristianos", Amnistía Internacional refiere que estos ataques se relacionan con delincuencia armada, terrorismo y conflictos étnicos, que afectan tanto a cristianos, como a musulmanes.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Costco retira alimentos por posible contaminación con plástico en Estados Unidos
Internacional / Mundo

Costco retira alimentos por posible contaminación con plástico en Estados Unidos

Noviembre 20, 2025

La alerta fue dada a conocer el 7 de noviembre por la compañía y su proveedor Ventura Foods

Operación Charlotte´s Web deja a más de 250 personas arrestadas en redadas migratorias
Internacional / Mundo

Operación Charlotte´s Web deja a más de 250 personas arrestadas en redadas migratorias

Noviembre 20, 2025

Las acciones han generado un fuerte choque entre autoridades federales y líderes demócratas, quienes acusan prácticas agresivas y perfiles raciales

Trump analiza acciones más duras contra cárteles en México
Internacional / Mundo

Trump analiza acciones más duras contra cárteles en México

Noviembre 20, 2025

Esto aun cuando reconoció los "avances históricos" del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y combate a las drogas