Costco retira alimentos por posible contaminación con plástico en Estados Unidos

Costco en Estados Unidos emitió una retirada voluntaria de dos de sus alimentos preparados más populares, luego de que se detectara la posible presencia de pequeños fragmentos de plástico en el aderezo utilizado. La alerta fue dada a conocer el 7 de noviembre por la compañía y su proveedor Ventura Foods.

PRODUCTOS AFECTADOS Y REGIONES DONDE SE DISTRIBUYERON

La advertencia incluye dos artículos muy vendidos:

Ensalada César (artículo n.º 11444)

(artículo n.º 11444) Sándwich de pollo con ensalada César (artículo n.º 11445)

Ambos productos tenían fechas de caducidad del 17 de octubre y 9 de noviembre, y fueron distribuidos únicamente en tiendas seleccionadas del Medio Oeste, Noreste y Sureste de Estados Unidos, según reportó Fox News.

Costco pidió a los clientes dejar de consumir los alimentos afectados y devolverlos a cualquier tienda para recibir un reembolso completo.

La compañía recordó que los consumidores pueden consultar más detalles directamente en su sitio web oficial.

MÁS RETIROS RECIENTES EN COSTCO

Esta nueva alerta se suma a una serie de retiradas que la cadena ha realizado en las últimas semanas.

A inicios de mes, F&F Fine Wines International Inc. retiró más de 900 mil botellas de prosecco Kirkland por reportes de botellas que podían romperse incluso sin abrir.

También se retiró el carro utilitario plegable Pack-N-Stroll, de Olympia Tools International Inc., debido a riesgos para la seguridad de los niños.

Hasta el momento, Costco no ha emitido comentarios adicionales sobre la retirada más reciente.

Durante el mes de julio, Costco publicó una extensa lista de artículos retirados que abarcaba desde medicamentos y electrónicos hasta electrodomésticos, neumáticos y alimentos preparados, de acuerdo con Telemundo.

Muchos de estos retiros fueron realizados en conjunto con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC).

La empresa pidió entonces a los clientes revisar sus hogares y suspender el uso de cualquier artículo incluido en la lista. En la mayoría de los casos, los fabricantes ofrecieron reembolsos o reemplazos.

BATERÍAS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS BAJO INVESTIGACIÓN

Entre los artículos más delicados se encuentran:

Batería portátil Anker modelo A1257 (10K, 22.5W)

modelo A1257 (10K, 22.5W) Anker PowerCore 10000 modelo A1263, que puede sobrecalentarse y provocar incendios

ELECTRODOMÉSTICOS CON RIESGOS PARA LA SALUD

También se incluyeron:

Aires acondicionados Midea , que pueden desarrollar moho

, que pueden Olla de presión y Air Fryer Ninja Foodi, cuyas tapas pueden abrirse mientras están presurizadas

Scooter acuático Sublue, con baterías que pueden incendiarse incluso bajo el agua

NEUMÁTICOS RETIRADOS POR FALLAS Y FALTA DE CERTIFICACIÓN

Los neumáticos Michelin Agilis CrossClimate C-Metric 185/60R 15C fueron retirados por riesgo de desprendimiento de la banda de rodadura.

Por su parte, los Bridgestone Bizzard 6, tamaño 235/40R19, fueron retirados por no contar con el símbolo DOT, obligatorio para su venta en Estados Unidos.

ALIMENTOS Y BEBIDAS RETIRADOS POR CONTAMINACIÓN

La marca Topo Chico retiró un lote por posible presencia de pseudomonas. Aunque no representa un riesgo grave para la mayoría, podría afectar a personas inmunocomprometidas.

También se retiraron productos de Fresh and Ready Foods con fecha de vencimiento del 11 de mayo de 2025, debido a una posible contaminación con Listeria. Esta alerta aplicó solo para Costco de Arizona, California, Nevada y Washington.

ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE USO DIARIO INCLUIDOS EN LA ALERTA

En esta categoría destacan:

Pesas ajustables BowFlex 552 , por placas que pueden desprenderse

, por Nevera Igloo 90 Qt Flip & Tow, cuyo mango puede causar lesiones graves en los dedos

Segway Ninebot Electric Kickscooter Max G30LP, con fallas en el mecanismo de plegado

MEDICAMENTOS TAMBIÉN FUERON RETIRADOS

Costco retiró el medicamento Kirkland Signature Severe Cold & Flu Plus Congestion, lote P140082, por posible contaminación con material extraño.