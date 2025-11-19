Trump revela que tiene las direcciones de los cabecillas del narcotráfico en México

Durante una conferencia con medios de comunicación, Donald Trump dejó caer una flecha que provocó tensión entre México y Estados Unidos, ya que aseguró que cuenta con información completa del narcotráfico, dichos que fueron interpretados como una advertencia.

El mandatario republicano que su administración conoce las rutas y hasta los domicilios de los principales capos en México y que está preparado para impulsar acciones “más agresivas” contra el narcotráfico, incluso mediante iniciativas legislativas que habiliten operaciones militares enfocadas en organizaciones criminales con presencia en territorio mexicano.

Las declaraciones se produjeron mientras el republicano presumía recientes operativos de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y áreas cercanas a Venezuela. Según dijo, la combinación de ataques letales y el despliegue de portaviones habría reducido el flujo de sustancias ilícitas que ingresan a su país por vía marítima.

Sostuvo que su administración busca extender este enfoque a otros puntos de Latinoamérica y, ante la pregunta sobre si consideraría medidas similares para México, respondió que Washington posee información precisa sobre las estructuras criminales que operan en el país.

“Conocemos cada ruta, sabemos las direcciones de cada capo de la droga. Sabemos su dirección, sabemos su puerta principal, sabemos todo sobre cada uno de ellos”, afirmó.

El presidente comparó el impacto del narcotráfico con un escenario de guerra, al asegurar que las drogas están “matando” a ciudadanos estadounidenses. “Están matando a nuestra gente. Eso es como una guerra”, dijo.

Asimismo, reiteró que estaría dispuesto a presionar al Congreso para aprobar marcos legales que amplíen la capacidad de respuesta estadounidense frente a estas organizaciones. Antes de concluir, lanzó un mensaje crítico hacia México: “Gran parte viene de México, así que déjame ponerlo de esta manera. No estoy feliz con México, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos”, puntualizó.