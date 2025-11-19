Cristiano Ronaldo recibe lujoso obsequio de Donald Trump durante su visita a la Casa Blanca

El capitán de la selección portuguesa y estrella del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, sostuvo un encuentro especial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval antes de participar en la cena de gala ofrecida en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Durante la reunión, Trump entregó a Ronaldo un simbólico obsequio, se trata de la llave de la Casa Blanca, un gesto que quedó inmortalizado en una fotografía compartida por el propio mandatario.

Además, el presidente ofreció al futbolista y a su pareja, Georgina Rodríguez, un recorrido privado por la columnata, donde se exhiben los retratos de los expresidentes del país.

La Casa Blanca también difundió un video en redes sociales que muestra a Trump y Ronaldo caminando juntos, acompañado del mensaje "dos GOAT", en referencia a "Greatest of All Time" (los mejores de todos los tiempos).

QUIERE SER PROMOTOR DE PAZ GLOBAL

Por la noche, durante la cena oficial con Bin Salmán y la delegación saudí, Trump destacó la presencia del delantero portugués y reveló que su hijo, Barron, estaba especialmente emocionado por conocer a la superestrella mundial.

Ronaldo y Georgina se hospedaron en un hotel de lujo ubicado a una cuadra de la Casa Blanca.

La visita del futbolista quien se ha convertido en un importante promotor turístico y económico de Arabia Saudí, ocurre a siete meses del inicio del Mundial 2026, que tendrá como sede principal a Estados Unidos.

En una entrevista reciente, el goleador de 40 años expresó su deseo de mantener en el futuro una conversación más profunda con Trump, enfocada en temas de "paz global", aunque sin confirmar fecha.

DESDE 2014 NO JUEGA EN ESTADOS UNIDOS

Se prevé que las selecciones de Portugal y Estados Unidos anuncien en los próximos días un partido amistoso para marzo, lo que significaría el primer juego de Ronaldo en territorio estadounidense desde 2014, cuando disputó un encuentro de pretemporada con el Real Madrid ante el Manchester United.

Desde entonces, no volvió a participar en giras por EE.UU. ni con el club merengue ni con la Juventus.