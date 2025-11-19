  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 19 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Cristiano Ronaldo recibe lujoso obsequio de Donald Trump durante su visita a la Casa Blanca

La visita ocurre a siete meses del inicio del Mundial 2026, que tendrá como sede principal a Estados Unidos

Nov. 19, 2025
El futbolista compartió el encuentro en su cuenta de Instagram donde tuvo más de 14 millones de reacciones.
El futbolista compartió el encuentro en su cuenta de Instagram donde tuvo más de 14 millones de reacciones.

El capitán de la selección portuguesa y estrella del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, sostuvo un encuentro especial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval antes de participar en la cena de gala ofrecida en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Durante la reunión, Trump entregó a Ronaldo un simbólico obsequio, se trata de la llave de la Casa Blanca, un gesto que quedó inmortalizado en una fotografía compartida por el propio mandatario.

Además, el presidente ofreció al futbolista y a su pareja, Georgina Rodríguez, un recorrido privado por la columnata, donde se exhiben los retratos de los expresidentes del país.

La Casa Blanca también difundió un video en redes sociales que muestra a Trump y Ronaldo caminando juntos, acompañado del mensaje "dos GOAT", en referencia a "Greatest of All Time" (los mejores de todos los tiempos).

QUIERE SER PROMOTOR DE PAZ GLOBAL

Por la noche, durante la cena oficial con Bin Salmán y la delegación saudí, Trump destacó la presencia del delantero portugués y reveló que su hijo, Barron, estaba especialmente emocionado por conocer a la superestrella mundial.

Ronaldo y Georgina se hospedaron en un hotel de lujo ubicado a una cuadra de la Casa Blanca.

La visita del futbolista quien se ha convertido en un importante promotor turístico y económico de Arabia Saudí, ocurre a siete meses del inicio del Mundial 2026, que tendrá como sede principal a Estados Unidos.

En una entrevista reciente, el goleador de 40 años expresó su deseo de mantener en el futuro una conversación más profunda con Trump, enfocada en temas de "paz global", aunque sin confirmar fecha.

DESDE 2014 NO JUEGA EN ESTADOS UNIDOS

Se prevé que las selecciones de Portugal y Estados Unidos anuncien en los próximos días un partido amistoso para marzo, lo que significaría el primer juego de Ronaldo en territorio estadounidense desde 2014, cuando disputó un encuentro de pretemporada con el Real Madrid ante el Manchester United.

Desde entonces, no volvió a participar en giras por EE.UU. ni con el club merengue ni con la Juventus.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
México y Estados Unidos bloquen cuentas de red trasnacional de narcotráfico y lavado de dinero
Internacional / Mundo

México y Estados Unidos bloquen cuentas de red trasnacional de narcotráfico y lavado de dinero

Noviembre 19, 2025

Con un operativo conjunto la UIF y del Departamento del Tesoro ejecutaron una elaborada operación para desmantelar toda la organización criminal

Crece la Tensión por el Retorno de Pruebas Nucleares entre Rusia y Estados Unidos
Internacional / Mundo

Crece la Tensión por el Retorno de Pruebas Nucleares entre Rusia y Estados Unidos

Noviembre 19, 2025

El clima global ya es complejo: el tratado New START está próximo a expirar y varios conflictos regionales se intensifican

Miss Jamaica sufre fuerte caída durante la preliminar de Miss Universo 2025 en Tailandia
Internacional / Mundo

Miss Jamaica sufre fuerte caída durante la preliminar de Miss Universo 2025 en Tailandia

Noviembre 19, 2025

Gabrielle Henry, sufrió una fuerte caída durante el desfile de la preliminar de Miss Universo 2025, lo que obligó a trasladarla al hospital