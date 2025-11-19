Miss Jamaica sufre fuerte caída durante la preliminar de Miss Universo 2025 en Tailandia

La competencia preliminar de Miss Universo 2025 dejó un momento de tensión absoluta luego de que Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufriera una aparatosa caída durante el desfile en traje de gala.

El incidente ocurrió este miércoles 19 de noviembre en Nonthaburi, Tailandia, sede de la septuagésima edición del certamen.

MISS JAMAICA SUFRE FUERTE CAÍDA DURANTE LA PRELIMINAR DE MISS UNIVERSO 2025

De acuerdo con videos grabados por asistentes, Henry avanzaba con seguridad hacia el borde del escenario mientras lucía un vestido de noche en tono anaranjado, cuando dio un mal paso y cayó abruptamente fuera de la plataforma, al parecer en un hueco del escenario.

@expressionsmx ?? ACCIDENTE Miss Jamaica sufrió una caída durante un evento preliminar del Miss Universo 2025. El incidente ocurrió mientras desfilaba con su traje de noche, y, según los informes, cayó en un hueco del escenario. Los médicos están asistiéndola tras el suceso, aunque no se ha confirmado su estado exacto en los snippets disponibles. ? nh?c n?n - FC_miss universe

La escena provocó gritos y preocupación inmediata entre el público, quienes se pusieron de pie para ver lo que había ocurrido.

Minutos después, personal del certamen ingresó para atenderla y la modelo fue retirada en camilla hacia un área privada. Posteriormente, fue trasladada de urgencia al Paolo Rangsit Hospital para recibir atención médica.

¿CÓMO SE ENCUENTRA MISS JAMAICA?

Horas más tarde, la organización Miss Universe Jamaica emitió un comunicado en el que detalló que la candidata “sufrió una caída desde el escenario principal durante la ronda de vestidos de noche de la competencia preliminar”. También informó que los médicos confirmaron que “no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida”, aunque continuará en observación mientras se le realizan más evaluaciones.

Hasta el momento, no se ha informado si Henry podrá continuar en competencia, lo que mantiene en expectativa a los seguidores del certamen.

EL MOMENTO NO SALIÓ EN LA TRANSMISIÓN OFICIAL

Aunque la caída no fue captada por la transmisión oficial, los videos tomados por asistentes rápidamente se viralizaron en redes sociales. En ellos se observa cómo varias personas rodean a la modelo para protegerla mientras llega el equipo de seguridad y los paramédicos, quienes finalmente la trasladan en camilla entre aplausos de apoyo del público.

Antes del incidente, Gabrielle Henry había sobresalido en las distintas etapas preliminares, incluido el desfile en traje típico, donde lució un diseño inspirado en la flora jamaicana, y su presentación en traje de baño.

Miss Universo 2025 continúa su curso rumbo a la gala final. México está representado por Fátima Bosch Fernández, quien busca convertirse en la cuarta mexicana en obtener la corona, siguiendo los pasos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Por ahora, se espera que en las próximas horas la organización o el equipo de Miss Jamaica den más detalles sobre el estado de salud de Gabrielle Henry y su posible continuidad en el certamen.