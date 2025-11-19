Fátima Bosch deslumbra en Miss Universo 2025 con un traje nacional inspirado en Xochiquétzal

La mexicana Fátima Bosch se convirtió en una de las participantes más comentadas de la competencia preliminar o semifinal de Miss Universo 2025 en donde participó en tres pasarelas, trajes nacionales, de Gala, además de una pasarela en traje de baño, la cual se celebró la mañana de este miércoles 19 de noviembre en Tailandia.

A un día de que se conozca a la nueva reina universal, la tabasqueña desfiló con un imponente diseño inspirado en la diosa Xochiquétzal, una pieza que fusiona espiritualidad, tradición y elementos artesanales.

FÁTIMA BOSCH DESLUMBRA CON TRAJE NACIONAL

El traje, creado por el diseñador Fernando Ortiz, destacó por su paleta en tonos dorado, verde y rojo, además de incorporar plumas, rosas naturales y pedrería. Uno de los detalles más llamativos fue la presencia de colibríes, el animal espiritual de Bosch, que además coincide con la figura del mensajero que guía y protege a la concursante. Aunque el conjunto aparentaba ser pesado, Ortiz explicó que la parte más incómoda era el penacho, elaborado de manera artesanal.

De acuerdo con el diseñado, el traje nacional requirió siete meses de confección artesanal. El atuendo incluyó un top con hombreras, falda, espinilleras y un penacho, todos elaborados en tonos rojo, verde y azul, además de figuras de colibrí en movimiento que reforzaron la simbología prehispánica vinculada a Xochiquétzal, deidad mexica de las flores, la fertilidad, los artesanos y la belleza. Posteriormente, Bosch apareció en la competencia de traje de baño con una pieza en tono rojo.

Bosch, quien ganó Miss Universo México en septiembre pasado, ha ido construyendo una carrera constante en certámenes de belleza desde su participación en el concurso Flor de Oro 2018 en Villahermosa, donde representó a Teapa, su municipio natal.

DESFILE PRELIMINAR

La mexicana también destacó en la pasarela de gala con un vestido de corte sirena, con transparencias en la cintura y la falda, bordado en pedrería y acompañado de mangas con movimiento y un collar integrado. El look se completó con un peinado alto, aretes largos y maquillaje en tonos clásicos, donde resaltaron sus labios rojos.

Además, la modelo tabasqueñarealizó su participación con un traje de baño de una pieza en color rojo con un pareo en naranja que balanceo durante la pasarela preeliminar.

¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL DE MISS UNIVERSO 2025?

La final del certamen tendrá lugar el viernes 21 de noviembre en Tailandia. En México podrá verse desde las 19:00 horas del jueves 20 de noviembre (tiempo del centro del país) a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo y por Imagen Televisión en señal abierta.