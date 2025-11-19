Crece la Tensión por el Retorno de Pruebas Nucleares entre Rusia y Estados Unidos

La comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo se deteriora un acuerdo tácito que mantuvo a raya la amenaza nuclear durante más de 30 años. Rusia y Estados Unidos, las dos mayores potencias atómicas, han dado pasos que podrían abrir un capítulo especialmente tenso en la política global: la reanudación de pruebas nucleares.

UN CONFLICTO QUE ESCALA PASO A PASO

La situación se aceleró cuando Vladimir Putin anunció resultados positivos en las pruebas del torpedo nuclear Poseidón, un arma capaz de generar tsunamis radiactivos a gran escala. Horas más tarde, Donald Trump respondió desde sus redes sociales asegurando que había ordenado al Departamento de Guerra comenzar “de inmediato” los preparativos para reactivar los ensayos nucleares en Estados Unidos.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, intentó moderar el mensaje al señalar que su país mantiene la moratoria nuclear, aunque advirtió que están listos para implementar “respuestas proporcionadas” si Washington ejecuta el primer ensayo.

Analistas del Nuclear Threat Initiative han alertado que el mundo podría estar entrando en el ciclo de acción-reacción más peligroso desde la Crisis de los Misiles en Cuba.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO PARA LA HUMANIDAD

Fin de la estabilidad estratégica

Retomar pruebas abriría la puerta al desarrollo de nuevas armas atómicas en ambas naciones, rompiendo lo que quedaba de la arquitectura de seguridad global.

Riesgo de efecto dominó

Otros países con armamento nuclear, como China, Pakistán o Corea del Norte, podrían sentirse respaldados para intensificar sus propios ensayos o modernizar sus arsenales.

Impacto ambiental profundo

Cada explosión nuclear libera partículas radiactivas que permanecen en la atmósfera durante décadas, con efectos potenciales sobre la salud y el clima a nivel global.

LA RADIOGRAFÍA DEL PODER NUCLEAR HOY

Actualmente, Rusia posee el mayor arsenal nuclear del planeta, con unas 5 mil 580 armas, de las cuales más de 1,800 están desplegadas. Estados Unidos le sigue muy de cerca con 5 mil 328 ojivas, de ellas más de mil 600 listas para uso operativo.

Detrás se encuentran China (500), Francia (290), Reino Unido (225), Pakistán (170), India (160), Israel (90) y Corea del Norte, cuyo número se estima entre 35 y 65. Una nueva ola de pruebas podría incrementar estas cifras y tensar aún más el panorama internacional.

UN FUTURO NUCLEAR CADA VEZ MÁS INCIERTO

La posibilidad de que Estados Unidos retome pruebas, especialmente tras declaraciones recientes de Donald Trump asegurando que “muy pronto” se sabrá su decisión, ha encendido aún más las alarmas diplomáticas.

El clima global ya es complejo: el tratado New START está próximo a expirar y varios conflictos regionales se intensifican. Ante este escenario, la Agencia Internacional de Energía Atómica convocó una reunión urgente, mientras que la ONU advirtió sobre “consecuencias catastróficas para la humanidad” si esta carrera vuelve a tomar fuerza.