Cristiano Ronaldo asiste a exclusiva cena en la Casa Blanca junto al príncipe heredero saudí

Cristiano Ronaldo formó parte de la comitiva del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, durante la elegante cena organizada en la Casa Blanca el martes y encabezada por el presidente Donald Trump.

El astro portugués se ubicó en las primeras filas del Salón Este, cerca del lugar donde Trump y el príncipe heredero ofrecieron discursos ante dignatarios de ambas naciones.

Entre los presentes destacaron también figuras empresariales como el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el fundador de Tesla, Elon Musk.

Durante su intervención, Trump mencionó la presencia de Cristiano Ronaldo y reveló que había presentado al futbolista a su hijo adolescente.

CR7 IMAGEN DEL FUTBOL EN ARABIA SAUDITA

Desde su llegada al club saudí Al-Nassr a finales de 2022, Ronaldo se ha convertido en la imagen más reconocida de la liga de futbol de Arabia Saudita, con un contrato estimado en 200 millones de dólares anuales, según diversos reportes.

En junio, el jugador de 40 años firmó una extensión por dos años más con el club, propiedad mayoritaria del fondo soberano saudí presidido por Mohammed bin Salman.

Trump agradeció públicamente la asistencia del futbolista y destacó que su hijo menor, Barron, es un gran admirador de Ronaldo, señalando que el joven quedó impresionado tras conocer al astro portugués.

UNA VISITA INUSUAL A ESTADOS UNIDOS

La presencia de Cristiano Ronaldo marcó una visita inusual a Estados Unidos, ya que no juega en este país desde 2014.

En 2017, la revista alemana Der Spiegel informó que Ronaldo había pagado 375 mil dólares años atrás a una mujer que lo acusó de agresión sexual en un hotel de Las Vegas en 2009.

Los abogados del jugador aseguraron que la relación fue consensuada, y posteriormente no se presentaron cargos penales.