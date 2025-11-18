  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Cristiano Ronaldo asiste a exclusiva cena en la Casa Blanca junto al príncipe heredero saudí

El futbolista portugués se ha convertido en la imagen más reconocida de la liga de futbol de Arabia Saudita

Nov. 18, 2025
El futbolista se ubicó en las primeras filas muy cerca del presidente Donald Trump.
El futbolista se ubicó en las primeras filas muy cerca del presidente Donald Trump.

Cristiano Ronaldo formó parte de la comitiva del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, durante la elegante cena organizada en la Casa Blanca el martes y encabezada por el presidente Donald Trump.

El astro portugués se ubicó en las primeras filas del Salón Este, cerca del lugar donde Trump y el príncipe heredero ofrecieron discursos ante dignatarios de ambas naciones.

Entre los presentes destacaron también figuras empresariales como el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el fundador de Tesla, Elon Musk.

Durante su intervención, Trump mencionó la presencia de Cristiano Ronaldo y reveló que había presentado al futbolista a su hijo adolescente.

CR7 IMAGEN DEL FUTBOL EN ARABIA SAUDITA

Desde su llegada al club saudí Al-Nassr a finales de 2022, Ronaldo se ha convertido en la imagen más reconocida de la liga de futbol de Arabia Saudita, con un contrato estimado en 200 millones de dólares anuales, según diversos reportes.

En junio, el jugador de 40 años firmó una extensión por dos años más con el club, propiedad mayoritaria del fondo soberano saudí presidido por Mohammed bin Salman.

Trump agradeció públicamente la asistencia del futbolista y destacó que su hijo menor, Barron, es un gran admirador de Ronaldo, señalando que el joven quedó impresionado tras conocer al astro portugués.

imagen-cuerpo

UNA VISITA INUSUAL A ESTADOS UNIDOS

La presencia de Cristiano Ronaldo marcó una visita inusual a Estados Unidos, ya que no juega en este país desde 2014.

 En 2017, la revista alemana Der Spiegel informó que Ronaldo había pagado 375 mil dólares años atrás a una mujer que lo acusó de agresión sexual en un hotel de Las Vegas en 2009.

Los abogados del jugador aseguraron que la relación fue consensuada, y posteriormente no se presentaron cargos penales.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Francia avanza hacia prohibir redes sociales a menores de 15 años y plantea "toque de queda digital"
Viral

Francia avanza hacia prohibir redes sociales a menores de 15 años y plantea "toque de queda digital"

Noviembre 18, 2025

El proyecto también busca extender la prohibición de teléfonos inteligentes a los institutos, ampliando la normativa que ya rige en escuelas

Encontraron en Reynosa los restos de una mujer con la ropa que traía en su último post
Viral

Encontraron en Reynosa los restos de una mujer con la ropa que traía en su último post

Noviembre 18, 2025

La última ocasión en que se vio con vida a Lucía Guadalupe fue en diciembre de 2019, en Tamaulipas; hallaron sus restos en una fosa clandestina

¿Duermes con tu perro? estos son los riesgos reales para la salud que quizá no conocías
Viral

¿Duermes con tu perro? estos son los riesgos reales para la salud que quizá no conocías

Noviembre 18, 2025

Muchas personas ven a sus mascotas como parte de su familia y los invitan a pasar tiempo en las camas y otros lugares de descanso