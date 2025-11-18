Encontraron en Reynosa los restos de una mujer con la ropa que traía en su último post

El hallazgo de una osamenta completa en una fosa clandestina en Reynosa, Tamaulipas, y publicada en redes sociales por Desaparecidos Tamaulipas Colectivo Amor, hizo que los internautas trajeran a la memoria a una joven a quien se le perdió el rastro desde el 13 de diciembre de 2019.

De acuerdo con la información, el esqueleto completo fue encontrado en el ejido El Porvenir, lo que levantó una ola de inquietudes entre los internautas, quienes encontraron enormes similitudes entre los restos humanos y Lucía Guadalupe.

En la fosa, a la osamenta se le apreciaban varias prendas, como un body/leotardo manga larga, verde, talla "S", de la marca Haute Monde; pantalón negro tipo vestir, tela tipo gabardina, talla "1", marca June & Hudson; ropa interior sostén negro marca Victoria´s Secret y bóxer negro, así como en el bolsillo del pantalón le encontraron el control remoto de un vehículo, el cual está registro y podría aportar datos a la investigación.

CLAMAN POR QUE SEA ELLA

Una mujer, que se apersonó como hermana de la desaparecida, viralizó un mensaje en el que recuerda la ausencia de Lucia y suplica ayuda para dar con su paradero.

Lucía Guadalupe tenía 30 años; estatura de 1.60 metros, tez blanca, complexión delgada y tenía dos tatuajes.

La última ocasión que se supo de ella es que salió de una fiesta con una amiga. La noche de su desaparición se publicó un video en el que traía pantalón negro de vestir tipo palazzo, blusa verde esmeralda y tacones color nude, prendas que coinciden con las encontradas en la fosa.

Sin embargo, pese a la enorme coincidencia, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) no ha confirmado si la osamenta corresponde a la desaparecida u otra persona reportada.

Para determinar la identidad, se deberán hacer las confrontas necesarias, tanto la ropa, como con los métodos científicos.