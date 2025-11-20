Confirmado: Influencer de “Cocinando a la Periqué” es detenido en Hermosillo. Te decimos el motivo

Luego de que el miércoles 19 de noviembre trascendiera el rumor de la detención en Hermosillo del influencer sonorense Luis Isaac “N”, de Cocinando a la Periqué, fue detenido, sin que se diera a conocer el motivo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el creador de contenido fue arrestado la madrugada del martes 18 de noviembre, en calle Amapolas, entre Tabachín, de la colonia Adolfo López Mateos.

Sin embargo, de acuerdo con un boletín emitido por la Policía Municipal establece que alrededor de las 23:00 horas Luis Isaac había sido sorprendido en posesión de narcótico; estaba junto a otras cinco personas.

s La detención ocurrió durante un operativo ejecutado por elementos de la Policía Municipal, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los capturados son: Sergio “N”, de 42 años de edad; Karina Jazmín “N”, de 25; Israel Guadalupe “N”, de 22; Juan Antonio “N”, de 27; Juan Daniel “N”, de 18, y Luis Isaac “N”, de 38 años.

Todos se encontraban en el sitio referido y al ver a las autoridades se echaron a correr; sin embargo, fueron alcanzados y revisados. Les hallaron 34 envoltorios con “crystal".

Tanto el influencer, como los demás detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.