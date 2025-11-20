  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Confirmado: Influencer de “Cocinando a la Periqué” es detenido en Hermosillo. Te decimos el motivo

El rumor del arresto del creador de contenido corrió ayer como reguero de pólvora; sí cayó en manos de la ley; lo arrestaron con más personas

Nov. 20, 2025
Confirmado: Influencer de “Cocinando a la Periqué” es detenido en Hermosillo. Te decimos el motivo

Luego de que el miércoles 19 de noviembre trascendiera el rumor de la detención en Hermosillo del influencer sonorense Luis Isaac “N”, de Cocinando a la Periqué, fue detenido, sin que se diera a conocer el motivo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el creador de contenido fue arrestado la madrugada del martes 18 de noviembre, en calle Amapolas, entre Tabachín, de la colonia Adolfo López Mateos.

Sin embargo, de acuerdo con un boletín emitido por la Policía Municipal establece que alrededor de las 23:00 horas Luis Isaac había sido sorprendido en posesión de narcótico; estaba junto a otras cinco personas.

imagen-cuerpo

s La detención ocurrió durante un operativo ejecutado por elementos de la Policía Municipal, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los capturados son: Sergio “N”, de 42 años de edad; Karina Jazmín “N”, de 25; Israel Guadalupe “N”, de 22; Juan Antonio “N”, de 27; Juan Daniel “N”, de 18, y Luis Isaac “N”, de 38 años.

Todos se encontraban en el sitio referido y al ver a las autoridades se echaron a correr; sin embargo, fueron alcanzados y revisados. Les hallaron 34 envoltorios con “crystal".

Tanto el influencer, como los demás detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Acusan a José “N” de privar de la libertad a su pareja
Policiaca

Acusan a José “N” de privar de la libertad a su pareja

Noviembre 20, 2025

Los hechos ocurrieron en el municipio de Santa Cruz, al norte de Sonora

Hombre que robó pipa en Hermosillo es puesto a disposición de la Fiscalía
Policiaca

Hombre que robó pipa en Hermosillo es puesto a disposición de la Fiscalía

Noviembre 20, 2025

Al ser certificado por el médico legista, Miguel Ángel “N” dio positivo a consumo de drogas

Vecino de Cócorit es asesinado a balazos
Policiaca

Vecino de Cócorit es asesinado a balazos

Noviembre 20, 2025

El crimen ocurrió en el centro de la Comisaría, cerca de donde la víctima tenía su domicilio