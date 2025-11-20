  • 24° C
Policiaca

Vecino de Cócorit es asesinado a balazos

El crimen ocurrió en el centro de la Comisaría, cerca de donde la víctima tenía su domicilio

Nov. 20, 2025
Vecino de Cócorit es asesinado a balazos

El código rojo se activó durante la mañana del jueves, movilizando a las corporaciones policiacas y militares, así como a cuerpos de emergencias, a la Comisaría de Cócorit, donde se registró un ataque armado.

Fue poco después de las 10:00 horas, cuando se reportaron disparos en el centro del referido poblado, precisamente en calles 5 de Mayo, entre Sinaloa y Cuauhtémoc.

En el lugar, las autoridades hallaron a un hombre con varios impactos de bala, quien fue revisado por paramédicos de Cruz Roja, mismos que se limitaron a cubrirlo con un manto azul, tras percatarse de que carecía de signos vitales.

Residentes de la zona identificaron a la víctima del ataque como Ricardo, alias "El Indio", de 32 años de edad, quien residía en el barrio "El Conty", cerca de donde fue acribillado.

Junto a su cuerpo quedaron esparcidos varios casquillos de calibre 9 milímetros, mismos que fueron recolectados por personal de la Fiscalía, para su posterior análisis.

En cuanto al cadáver, fue depositado en el vehículo del Servicio Médico Forense (Semefo), y posteriormente lo trasladaron al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

