  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Por omitir señal de alto, ocasiona aparatoso choque en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón

En total fueron tres los vehículos que salieron dañados durante la colisión; no se reportaron personas heridas

Nov. 20, 2025
Por omitir señal de alto, ocasiona aparatoso choque en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón

La mañana de este jueves se registró un fuerte choque que movilizó a elementos del Departamento de Tránsito a la colonia Hidalgo, en Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron a las 10:00 horas, cuando el conductor de un sedán de la marca Saturn, de color verde y modelo atrasado, omitió la señal de alto al transitar por la calle Chiapas hacia el norte.

De este modo le cortó circulación a un Chevrolet Malibu de color café, que transitaba hacia el oriente.

Como resultado del impacto, ambos vehículos resultaron severamente dañados; al igual que una Ford Ranger azul, que estaba estacionada afuera de un puesto de tacos.

A pesar de lo anterior, no se reportaron personas heridas, por lo que no se requirió la presencia de personal de Cruz Roja.

Los agentes de vialidad se encargaron de tomar nota del incidente, con el objetivo de fincar responsabilidades.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Código rojo: ataque armado en la colonia Cajeme deja una víctima
Policiaca

Código rojo: ataque armado en la colonia Cajeme deja una víctima

Noviembre 19, 2025

El occiso fue identificado como "El Calaco", vecino del sector; el atentado se registró después de las 18:00 horas

Capturan a motociclista armado al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a motociclista armado al sur de Ciudad Obregón

Noviembre 19, 2025

El joven de 19 años de edad fue detectado en un operativo mixto, en las inmediaciones de la colonia Sonora

Acusan a Carlos "N" de fraude; simuló la venta de un domicilio en Hermosillo
Policiaca

Acusan a Carlos "N" de fraude; simuló la venta de un domicilio en Hermosillo

Noviembre 19, 2025

El imputado hizo creer a la víctima que adquiriría una vivienda, pero en realidad solo lo hizo firmar un contrato de prestación de servicios