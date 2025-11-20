Por omitir señal de alto, ocasiona aparatoso choque en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón

La mañana de este jueves se registró un fuerte choque que movilizó a elementos del Departamento de Tránsito a la colonia Hidalgo, en Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron a las 10:00 horas, cuando el conductor de un sedán de la marca Saturn, de color verde y modelo atrasado, omitió la señal de alto al transitar por la calle Chiapas hacia el norte.

De este modo le cortó circulación a un Chevrolet Malibu de color café, que transitaba hacia el oriente.

Como resultado del impacto, ambos vehículos resultaron severamente dañados; al igual que una Ford Ranger azul, que estaba estacionada afuera de un puesto de tacos.

A pesar de lo anterior, no se reportaron personas heridas, por lo que no se requirió la presencia de personal de Cruz Roja.

Los agentes de vialidad se encargaron de tomar nota del incidente, con el objetivo de fincar responsabilidades.