Policiaca

Se impactan por alcance en la salida sur de Ciudad Obregón

Los hechos sucedieron sobre la carretera Internacional, cerca de la Central de Abastos

Nov. 20, 2025
Elevadas pérdidas materiales, fue el saldo que dejó un choque por alcance registrado la mañana del jueves en la salida sur de Ciudad Obregón.

El percance sucedió sobre la carretera Internacional, cerca de la Central de Abastos y de una plaza comercial, cuando una vagoneta Hyundai Santa Fe de color blanco se impactó en la parte posterior de una pick up de la marca GWM de color gris. Aunque ambos vehículos resultaron con graves daños, sus ocupantes salieron ilesos.

Mientras personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) dirigía el tráfico, elementos de la Guardia Nacional división Caminos tomaron nota del accidente; posteriormente ordenaron que ambos autos fueran remolcados a un corralón, donde quedarían bajo resguardo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

