Se impactan por alcance en la salida sur de Ciudad Obregón

Elevadas pérdidas materiales, fue el saldo que dejó un choque por alcance registrado la mañana del jueves en la salida sur de Ciudad Obregón.

El percance sucedió sobre la carretera Internacional, cerca de la Central de Abastos y de una plaza comercial, cuando una vagoneta Hyundai Santa Fe de color blanco se impactó en la parte posterior de una pick up de la marca GWM de color gris. Aunque ambos vehículos resultaron con graves daños, sus ocupantes salieron ilesos.

Mientras personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) dirigía el tráfico, elementos de la Guardia Nacional división Caminos tomaron nota del accidente; posteriormente ordenaron que ambos autos fueran remolcados a un corralón, donde quedarían bajo resguardo.