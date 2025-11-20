  • 24° C
Policiaca

Hombre que robó pipa en Hermosillo es puesto a disposición de la Fiscalía

Al ser certificado por el médico legista, Miguel Ángel "N" dio positivo a consumo de drogas

Nov. 20, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) recibió la puesta a disposición, de Miguel Ángel "N", de 34 años, asegurado por elementos policiacos tras el robo de una pipa y su participación en una persecución que dejó vehículos dañados y personas lesionadas en distintos puntos de Hermosillo.

El agente del Ministerio Público inició carpeta de investigación por robo de vehículo de propulsión mecánica y daños cometidos con motivo del tránsito de vehículo, además de lo que resulte de las indagatorias.

El incidente se originó alrededor de las 15:44 horas del miércoles, cuando se recibió el reporte de un vehículo Kenworth, color amarillo, tipo pipa, robado en el sector Paseo Río Sonora y Cerrada de la Luna, en la colonia Hacienda de la Flor.

Al iniciar la persecución, la unidad robada provocó un choque con tres vehículos particulares en las calles Sonora y Rayón: un Nissan Sentra gris, una Chevrolet Captiva roja y una Toyota Hilux color gris.

A las 15:48 horas, corporaciones de seguridad intensificaron la búsqueda y captura participando elementos de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), posteriormente arribó en apoyo la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Bomberos y personal de Protección Civil Estatal.

La persecución concluyó a las 16:01 horas, cuando unidades policiales aseguraron la pipa y detuvieron al conductor en bulevar Kino y Guillermo Carpena, en la colonia Pitic; el probable responsable fue trasladado a la Comandancia Centro de la Policía Municipal para su certificación y posterior puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, donde una vez certificado por el médico legista dio positivo a consumo de droga.

En el sitio, personal de Bomberos, con siete elementos y dos unidades cisternas, verificó que el tanque de la pipa, con capacidad de 20 mil litros, se encontraba vacío; la unidad está destinada al transporte de diésel. Protección Civil Municipal y Estatal acudió con sus elementos para supervisar riesgos adicionales.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

