  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
Policiaca

Acusan a José "N" de privar de la libertad a su pareja

Los hechos ocurrieron en el municipio de Santa Cruz, al norte de Sonora

Nov. 20, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevó a cabo la audiencia inicial relacionada con una privación ilegal de la libertad registrada en el municipio de Santa Cruz, al norte de Sonora, donde José "N", de 40 años, fue imputado y quedó en prisión preventiva.

De acuerdo con los datos expuestos por el Agente del Ministerio Público, la agresión se registró el pasado 15 de noviembre, cuando el imputado y su concubina; una mujer de 30 años, sostuvieron una discusión originada por conflictos económicos dentro de un domicilio ubicado en el ejido Miguel Hidalgo.

Durante el altercado, José "N" presuntamente sometió por la fuerza a la víctima y la llevó a una de las habitaciones, donde la mantuvo privada de su libertad e incomunicada hasta las 11:25 horas del 16 de noviembre.

La situación concluyó cuando elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) arribaron al inmueble, y en ese momento, el imputado liberó a la mujer al abrir la puerta de la habitación.

En audiencia, se debatió la legalidad de la detención y se formuló la imputación correspondiente por el delito de privación ilegal de la libertad; el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y dejó pendiente la resolución sobre la vinculación a proceso, misma que será determinada en continuación de audiencia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

