Romeritos con Camarones: La receta tradicional mexicana que debes probar en estas fechas decembrinas

En México, la temporada decembrina no solo trae celebraciones y reuniones familiares, también marca el regreso de uno de los platillos más emblemáticos de la cocina navideña: los romeritos con camarones, una receta que combina sabores ancestrales, ingredientes típicos y el inconfundible toque del mole con chocolate.

Este guiso, presente en innumerables mesas durante Navidad y Año Nuevo, destaca por su preparación sencilla pero cargada de tradición, ideal para compartir en familia.

UN SABOR QUE UNE MOLE, ROMERITOS Y MARISCOS

Para preparar esta receta, se utiliza un frasco de mole, una tableta de Chocolate para mesa Abuelita®, agua, consomé de pollo en polvo, camarones secos y una pizca de pimienta negra. Estos ingredientes se licúan hasta obtener una mezcla espesa y aromática que se convertirá en la base del platillo.

Los romeritos previamente cocidos y escurridos se colocan en una olla y se bañan con la mezcla de mole. La preparación se calienta a fuego bajo, moviendo constantemente para evitar que se pegue.

Para darle cuerpo y textura, se agregan papas cambray cocidas y partidas a la mitad, junto con camarones medianos ya cocidos. El resultado es un guiso sustancioso, perfumado y de intenso sabor que resalta lo mejor de la cocina tradicional mexicana.

ASÍ SE PREPARAN LOS ROMERITOS CON CAMARONES

INGREDIENTES:

1 frasco de mole (235 g)

1 tableta de chocolate para mesa Abuelita®, troceada (90 g)

3 tazas de agua

2 cucharadas de consomé de pollo en polvo

8 camarones secos

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1 kg de romeritos limpios, cocidos y escurridos

2 tazas de papa cambray cocida y cortada a la mitad

8 camarones medianos cocidos

PREPARACIÓN:

Licuar el mole con el chocolate, el agua, el consomé, los camarones secos y la pimienta.

En una olla, colocar los romeritos y verter la mezcla de mole . Cocinar a fuego bajo, moviendo para que no se pegue.

. Cocinar a fuego bajo, moviendo para que no se pegue. Añadir las papas y los camarones cocidos. Mezclar, servir y disfrutar.

Con su mezcla de ingredientes prehispánicos y coloniales, esta receta es un símbolo de la gastronomía mexicana y una opción perfecta para celebrar en estas fiestas. Si buscas un platillo que combine tradición, sabor y nostalgia, los romeritos con camarones son, sin duda, una apuesta segura para tu menú decembrino.