Romeritos con Camarones: La receta tradicional mexicana que debes probar en estas fechas decembrinas

En México, la temporada decembrina no solo trae celebraciones y reuniones familiares, también marca el regreso de uno de los platillos más emblemáticos de la cocina navideña: los romeritos con camarones, una receta que combina sabores ancestrales, ingredientes típicos y el inconfundible toque del mole con chocolate.
Este guiso, presente en innumerables mesas durante Navidad y Año Nuevo, destaca por su preparación sencilla pero cargada de tradición, ideal para compartir en familia.
UN SABOR QUE UNE MOLE, ROMERITOS Y MARISCOS
Para preparar esta receta, se utiliza un frasco de mole, una tableta de Chocolate para mesa Abuelita®, agua, consomé de pollo en polvo, camarones secos y una pizca de pimienta negra. Estos ingredientes se licúan hasta obtener una mezcla espesa y aromática que se convertirá en la base del platillo.
Los romeritos previamente cocidos y escurridos se colocan en una olla y se bañan con la mezcla de mole. La preparación se calienta a fuego bajo, moviendo constantemente para evitar que se pegue.
Para darle cuerpo y textura, se agregan papas cambray cocidas y partidas a la mitad, junto con camarones medianos ya cocidos. El resultado es un guiso sustancioso, perfumado y de intenso sabor que resalta lo mejor de la cocina tradicional mexicana.
ASÍ SE PREPARAN LOS ROMERITOS CON CAMARONES
INGREDIENTES:
- 1 frasco de mole (235 g)
- 1 tableta de chocolate para mesa Abuelita®, troceada (90 g)
- 3 tazas de agua
- 2 cucharadas de consomé de pollo en polvo
- 8 camarones secos
- 1/4 cucharadita de pimienta negra molida
- 1 kg de romeritos limpios, cocidos y escurridos
- 2 tazas de papa cambray cocida y cortada a la mitad
- 8 camarones medianos cocidos
PREPARACIÓN:
- Licuar el mole con el chocolate, el agua, el consomé, los camarones secos y la pimienta.
- En una olla, colocar los romeritos y verter la mezcla de mole. Cocinar a fuego bajo, moviendo para que no se pegue.
- Añadir las papas y los camarones cocidos. Mezclar, servir y disfrutar.
Con su mezcla de ingredientes prehispánicos y coloniales, esta receta es un símbolo de la gastronomía mexicana y una opción perfecta para celebrar en estas fiestas. Si buscas un platillo que combine tradición, sabor y nostalgia, los romeritos con camarones son, sin duda, una apuesta segura para tu menú decembrino.