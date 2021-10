Yo no fui quién inculpó a Gisela Peraza: GPE

"Ella era una funcionaria y directora del Gobierno de Sonora , en esa perspectiva hay que decirlo muy claro, se viene un problema en la casa de Gobierno, hubo un faltante de un dinero de una nómina y se hacen las investigaciones correspondientes, es lo que yo conozco, lo que yo sé y te lo comparto. Se hace una investigación y parece ser que una pareja sentimental de ella es quien la implica, no nadie de nosotros, de la familia", dijo.

En entrevista para Proyecto Puente, el ex mandatario mencionó que Gisela Peraza era funcionaria del Gobierno del Estado , ya que era directora encargada de la casa de gobierno, debido a la cercanía con la familia y además de que estaba consciente de las capacidades de ella para el puesto.

"Ella era una funcionaria y directora del Gobierno de Sonora, en esa perspectiva hay que decirlo muy claro, se viene un problema en la casa de Gobierno, hubo un faltante de un dinero de una nómina y se hacen las investigaciones correspondientes, es lo que yo conozco, lo que yo sé y te lo comparto. Se hace una investigación y parece ser que una pareja sentimental de ella es quien la implica, no nadie de nosotros, de la familia", dijo.

Padrés Elías, dijo que de cinco acusaciones que han realizado en su contra, tres procesos ha ganado como: delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, por otra parte aseguró que sigue enfrentando una de recursos ilícitos y otra por defraudación fiscal.

"Yo no estoy libre de nada, yo cualquier día puedo volver a la cárcel, o sea, yo no estoy libre de nada, todavía me quedan dos, y estoy enfrentando mi proceso porque lo tengo que hacer y tengo que cumplir con la sociedad y tengo que cumplir con la ley y estoy yendo a firmar y estoy acudiendo a los juzgados hasta que yo termine de comprobar en esos dos casos, de los 5, porque ya ganamos 3, la inocencia, porque estoy convencido que tenemos la razón", mencionó.