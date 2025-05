Vinculan a proceso a Pia Díaz, creadora de contenido, por irrumpir en la Guardería ABC

Cuatro años después de los hechos, Ana "N", conocida como Pia Díaz, creadora de contenido, fue vinculada a proceso por irrumpir en 2021 en las instalaciones de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, lugar donde en 2009 ocurrió un incendio que dejó un saldo de 49 bebés muertos y 104 lesionados.

La defensa legal de 20 familias afectadas, tanto de menores fallecidos como sobrevivientes, informó sobre el fallo emitido tras una audiencia celebrada este jueves en Sonora.

DENUNCIA PRESENTADA EN 2021 POR IRRUPCIÓN EN GUARDERÍA ABC

De acuerdo con Noé Franco Pacheco, abogado de las familias, la denuncia contra Pia Díaz fue presentada el 21 de julio de 2021, pero debido a diversas dilaciones, apenas se logró obtener los datos necesarios para solicitar una audiencia.

La defensa recordó que la Guardería ABC es un inmueble asegurado por la Fiscalía General de la República y que, al difundirse el video grabado por la creadora de contenido titulado "Así luce la Guardería ABC 12 años después", con duración de 8 minutos y 29 segundos, muchas personas condenaron la acción. Sin embargo, solo un grupo de seis madres formalizaron la denuncia correspondiente.

En el video, Pia Díaz se muestra recorriendo diversas áreas de las instalaciones, aparentemente acompañada de un equipo de producción, lo que, según la defensa, agravó las afectaciones al inmueble y a los indicios aún resguardados.

"Entrar a espacios asegurados para lucrar con la tragedia y el dolor ajeno no solo es inapropiado, sino que también constituye una revictimización para las familias y sobrevivientes que vieron ese contenido en redes sociales", manifestaron los familiares de las víctimas en un comunicado, en el que hicieron un llamado a la sociedad y a los creadores de contenido a actuar con respeto frente a tragedias como esta.

¿CUÁL SERÍA LA SANCIÓN PARA PIA DÍAZ?

Tras la audiencia realizada ante el juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, se determinó vincular a proceso a Ana "N" por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento en su hipótesis de alteración ilícita del lugar de un hecho delictivo, previsto en el Artículo 400 del Código Penal Federal.

Dado que el delito no es considerado grave, Pia Díaz deberá acudir a firmar periódicamente y no podrá cambiar de residencia, ya que es originaria de Hermosillo. Además, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, que vence el próximo 10 de agosto de 2025. La creadora de contenido no será trasladada a un reclusorio mientras dure el proceso.

POR CUMPLIRSE 16 AÑOS DE LA TRAGEDIA DE LA GUARDERÍA ABC

Este 2025 se cumplirán 16 años desde el incendio en la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009, luego de que el fuego iniciado en una bodega anexa de la Secretaría de Hacienda se propagara rápidamente.

La guardería, instalada en una estructura tipo bodega en la colonia Y Griega, no cumplía con los requisitos básicos de seguridad como detectores de humo, señalización de rutas de evacuación, suficientes extintores ni salidas de emergencia adecuadas.

La tragedia, que cobró la vida de 49 menores y dejó más de un centenar de heridos, expuso serias deficiencias en el sistema de subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dejó una profunda herida que todavía perdura en la sociedad mexicana.