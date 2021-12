Ángel Corral Acuña, representante de los vecinos , que viven en un área comprendida entre el bulevar Centenario, callejón El Dátil, Matamoros y Ramón Corona, aclaró que no están pidiendo ni un peso, como han mal informado directivos del Organismo Operador.

Habitantes de la colonia Constitución se manifestaron contra Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navojoa ( Oomapasn ) porque pretende arreglar la red colapsada de drenaje , pero con trabajos en el interior de varias viviendas, lo que, advirtieron, no van a permitir.

Ángel Corral Acuña, representante de los vecinos, que viven en un área comprendida entre el bulevar Centenario, callejón El Dátil, Matamoros y Ramón Corona, aclaró que no están pidiendo ni un peso, como han mal informado directivos del Organismo Operador.

Noticia Relacionada Vecinos de la Constitución protestan contra el Oomapasn

PUBLICIDAD

"Lo que queremos es que las obras de rehabilitación las realicen afuera del sector, es decir, por la vía pública, no por propiedades privadas, donde tenemos viviendo más de 40 años. También lo que deseamos recalcar es que el drenaje que Oomapasn quiere reparar tiene esos mismos 40 años, pero el organismo nunca ha pagado ni un peso; la tubería siempre la han tenido de gratis, no se paga renta ni nada, siempre ha estado en terrenos privados, pero ahora ellos quieren volver a hacer lo mismo y tumbar la casa de mi madre, cuando tienen otras opciones, dicho por los mismos directivos", precisó a Diario del Mayo.

Mencionó que las autoridades argumentan que, dada la antigüedad del tubo, éste ya le corresponde a la paramunicipal, "pero ellos jamás han pagado un cacahuate por eso y en cambio nosotros tenemos escrituras y documentos de los terrenos, además de que pagamos predial, agua, drenaje; pagamos todos los impuestos, a nosotros no nos han regalado nada, por lo que es un abuso lo que nos quieren hacer".

Corral Acuña señaló que los directivos del Organismo Operador también argumentan que las otras opciones implican un costo de más de 20 millones de pesos, a diferencia de los tres millones que costaría hacer los trabajos respectivos por adentro de las casas.

"Pero ése es problema de ellos; nosotros no debemos pagar los platos rotos; Oomapasn y los gobiernos anteriores no dieron en su momento el mantenimiento adecuado a la red, por lo que ahorita muchas colonias están sufriendo las consecuencias, batallando con drenajes colapsados y aguas negras, pero esto no es culpa de nosotros", subrayó.

Durante la acción de protesta también habló Jesús Román Zamorano, vecino del sector, quien manifestó su apoyo a las familias que serían afectadas e hizo un llamado al Cabildo y a la paramunicipal para que deje sus amenazas y hostigamientos.

"Ellos tienen que buscar las soluciones satisfactorias y que, sobre todo, no afecten el patrimonio de la gente de varias familias que tienen muchos años viviendo aquí", añadió.

Por su parte, Graciela Corral Acuña dijo que esperan el apoyo de ciudadanos navojoenses de otras colonias para evitar un abuso, especialmente en la vivienda de su madre, quien tiene casi 90 años de edad.

"Es una injusticia lo que quieren hacer con mi mamá, que está discapacitada, y aquí es el único lugar donde ella se siente tranquila, todo su jardín es su tranquilidad; ella es una viejecita; López Obrador dice que a los viejecitos hay que respetarlos; vamos a ver si es cierto que los respetan", agregó.

Por otro lado, los

vecinos

demandaron la reubicación del Cárcamo Matamoros, conocido como "La Bomba" y "La Licuadora", "que ya no tiene razón de estar aquí, hay muchas viviendas alrededor, está convertido en un foco de infección desde hace mucho tiempo, ya no aguantamos los moscos y los malos olores".