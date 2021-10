Tratan aguas negras con bacterias vivas

Para tratar las aguas negras que llegan a los diferentes cárcamos de miles de viviendas y negocios del casco urbano, se utiliza una bacteria viva que se encuentra en una planta acuática para limpiarlas.

De acuerdo a una investigación que llevó tiempo para recopilar la información, la planta es totalmente amigable con el medio ambiente, ya que no se utiliza ningún producto químico que pueda afectar el PH de las aguas.

En la recopilación, se pudo corroborar que todo el proceso de la planta es bacteriológico (bacteria viva) que hace el trabajo de limpiar las aguas negras en tanques.

Al finalizar el proceso de 24 horas de tratamientos de aguas, con unas lámparas de uso ultravioleta se "capan" a las bacterias para que no se reproduzcan en el área donde fueron dispuestos por las aguas... "las bacterias mueren al final de 24 horas, no se reproducen y no hay contaminación"

Estas bacterias se mantienen controladas para que realicen su función principal y termine su proceso de vida.

Un investigador de la Universidad de Sonora (Unison) en Hermosillo fue la persona que descubrió lo que podía hacer la bacteria y explotó en densidad para la clarificación de agua.

Cuando la planta muere, la reproducción es tres o cuatro veces más de lo que, en vida hizo la original, explicó un especialista en el tema.

"Es muy prolífica esa planta que se utiliza para limpiar las aguas negras, porque no afecta el PH y no provoca ningún problema de contaminación al medio ambiente," dijo.

A pesar que se requiere darle mantenimiento constante a la Planta Tratadora de Aguas Residuales, la pasada administración que encabezó Rosario Quintero Borbón corrió a 10 empleados que hacían diferentes funciones para garantizar el adecuado funcionamiento.

Aun y cuando existen muchas Plantas Tratadoras de Aguas Residuales en el país, solo tres utilizan este proceso específico (aireación extendida).

"Las demás utilizan procesos químicos que no son amigables con el medio ambiente. Navojoa puede sentirse orgullosa y privilegiada de contar con una tecnología de punta única para no dañar más la ecología del Rio Mayo que es a donde se vierten las aguas tratadas,"

Antes de la operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, todo el Bajo Rio Mayo tenía un índice muy alto de contaminación por las aguas negras.

"A raíz de que se empezaron a tratar entre 500 y 600 litros de aguas negras por segundo y diariamente, ha disminuido la contaminación en el Bajo del Río Mayo. No hay datos exactos, pero si es un hecho que mejoró el medio ambiente con este proceso," dijo un trabajador de Oomapasn.

De acuerdo con algunas personas especialistas en el tema, no hace mucho tiempo que la mezcla de las aguas residuales, con las aguas de las granjas, ranchos y una serie de abastecimientos de agua hacia el Río Mayo, era un foco de contaminación, que generaba una molestia generalizada de la gente por los malos olores en el aire.

Actualmente la planta trata 300 litros por segundo, pero siempre existe un excedente de entre 100 y 200 litros de agua que no se tratan.

"Este excedente se mezclan con el agua tratada que merma mucha la calidad, pero que es reutilizable"

La coloración de la primera piedra de esta obra se hizo a finales de 2010 y la inauguración del proceso fue el 1 de enero de 2014. La inauguración de la obra estuvo a cargo del entonces gobernador Guillermo Padrés Elías, junto al ex alcalde José Abraham Mendívil López.