Trasladan a María Isabel, víctima de explosión en tienda Waldo's, a un hospital en Phoenix

Este miércoles fue trasladada al Valleywise Health Medical Center, en Phoenix, Arizona, María Isabel Morales Bracamontes, quien se encuentra en condición grave, aunque lo suficientemente estable, tras resultar con severas quemaduras en el incendio de la tienda Waldo's, en Hermosillo, Sonora, el pasado sábado 1 de noviembre, informó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

María Isabel, estudiante de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Sonora, resultó gravemente herida a causa de la explosión registrada en una tienda Waldo´s en Hermosillo. Desde el 1 de noviembre permanecía internada en la Clínica del Noroeste, donde incluso se solicitaban donadores de sangre antes de su traslado.

"Fue acompañada en la ambulancia aérea por personal médico y un familiar. Agradecemos profundamente al personal médico y administrativo de Valley Wise, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de Estados Unidos y el Consulado en Hermosillo por las facilidades otorgadas", expresó el mandatario estatal.

El gobernador destacó que cada decisión tomada por su administración busca aliviar, en la medida de lo posible, el sufrimiento de las familias afectadas.

"He mantenido comunicación personal con las familias de las víctimas. Estoy con ellas, acompañándolas en su dolor, en su búsqueda de justicia y en la reparación del daño", señaló Durazo Montaño.

CUATRO PERSONAS PERMANECEN HOSPITALIZADAS

El mandatario estatal informó que cuatro personas continúan hospitalizadas: Marco Segundo Reyes; Dana Valeria Hernández, de 16 años; Gloria; y María Isabel, quien ya fue trasladada a Phoenix. Todos se mantienen bajo cuidados médicos integrales.

Hay momentos que sacuden la conciencia de un pueblo.

No se trata de cifras, sino de vidas, de familias que hoy enfrentan un dolor profundo.



Hoy informamos que María Isabel fue trasladada al Hospital Valley Wise, en Phoenix, Arizona, donde recibe atención médica especializada.... pic.twitter.com/Ax079toZEu — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 5, 2025

SEPARAN DEL CARGO AL TITULAR DE PROTECCIÓN CIVIL DE SONORA

Durazo Montaño resaltó que hay momentos que sacuden la conciencia de una comunidad, momentos que no se tratan de cifras ni de daños materiales, sino de vidas perdidas y familias que hoy caminan con un vacío que ningún consuelo puede llenar. Afirmó que, cuando hay vidas de por medio, la única responsabilidad digna del Estado es llamar a las cosas por su nombre.

Señaló que es legítimo que existan voces críticas y cierta incredulidad en algunos sectores de la población respecto a la investigación, las cuales —dijo— son escuchadas por su gobierno, ya que toda decisión debe partir de la voz del pueblo.

"Por desgracia, Sonora ha vivido tragedias que marcaron su historia, envueltas en el silencio, la simulación o la omisión, lo que agravó el dolor de las familias y minó la confianza ciudadana", expresó el mandatario estatal, subrayando que las tragedias se han convertido en una sombra que pesa sobre la memoria colectiva, y que sería una falta de respeto ignorarlas.

"He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación", informó.

Por último, aseguró que su gobierno responderá con verdad, justicia y humanidad.

"Verdad, para que no haya dudas; justicia, para que no exista impunidad. Esa es la ruta que seguiremos: humildad para escuchar, firmeza para actuar y memoria para no olvidar."