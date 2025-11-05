Clima en Sonora hoy, 5 de noviembre: Se pronostican temperaturas de hasta 0°C en el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos, informó que durante la jornada de hoy se mantendrán condiciones estables en la mayor parte del estado, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.

Asimismo, se prevé la presencia de rachas de viento de 40 a 60 km/h principalmente sobre la región costera del sur de Sonora, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles tolvaneras o afectaciones menores en la navegación marítima.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente frío a fresco al amanecer en municipios de la zona montañosa, con valores que oscilarán entre los 0°C y 9°C, mientras que durante la tarde prevalecerá un ambiente cálido a caluroso, alcanzando máximas entre los 35°C y 40°C en las regiones centro y sur del estado.

La dependencia estatal advirtió además que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país los días 7 y 8 de noviembre, lo que podría generar un descenso notable en las temperaturas y rachas de viento moderadas en el transcurso de la próxima semana.

CONDICIONES PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA