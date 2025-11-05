Clima en Sonora hoy, 5 de noviembre: Se pronostican temperaturas de hasta 0°C en el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos, informó que durante la jornada de hoy se mantendrán condiciones estables en la mayor parte del estado, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.
Asimismo, se prevé la presencia de rachas de viento de 40 a 60 km/h principalmente sobre la región costera del sur de Sonora, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles tolvaneras o afectaciones menores en la navegación marítima.
En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente frío a fresco al amanecer en municipios de la zona montañosa, con valores que oscilarán entre los 0°C y 9°C, mientras que durante la tarde prevalecerá un ambiente cálido a caluroso, alcanzando máximas entre los 35°C y 40°C en las regiones centro y sur del estado.
La dependencia estatal advirtió además que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país los días 7 y 8 de noviembre, lo que podría generar un descenso notable en las temperaturas y rachas de viento moderadas en el transcurso de la próxima semana.
CONDICIONES PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: Temperatura mínima de 19°C y máxima de 38°C, humedad relativa del 35%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón: Mínima de 19°C y máxima de 39°C, humedad del 60%. Rachas de viento de 50 km/h y cielos despejados.
- Nogales: Mínima de 8°C y máxima de 29°C, humedad del 50%. Rachas de 40 km/h y sin probabilidad de precipitación.
- San Luis Río Colorado: Mínima de 16°C y máxima de 32°C, humedad del 80%. Rachas de viento de 45 km/h y cielos mayormente despejados.
- Navojoa: Mínima de 18°C y máxima de 39°C, humedad del 65%. Vientos con rachas de 40 km/h y cielo despejado.
- Agua Prieta: Mínima de 8°C y máxima de 29°C, humedad del 50%. Rachas de 40 km/h y cielos despejados.
- Guaymas: Mínima de 20°C y máxima de 35°C, humedad del 50%. Se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h y condiciones de cielo despejado.