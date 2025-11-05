  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 5 de noviembre: Se pronostican temperaturas de hasta 0°C en el estado

Protección Civil llama a la población a mantenerse informada y seguir recomendaciones ante la llegada del nuevo frente frío en los próximos días

Nov. 05, 2025
La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos, informó que durante la jornada de hoy se mantendrán condiciones estables en la mayor parte del estado, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.

Asimismo, se prevé la presencia de rachas de viento de 40 a 60 km/h principalmente sobre la región costera del sur de Sonora, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles tolvaneras o afectaciones menores en la navegación marítima.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente frío a fresco al amanecer en municipios de la zona montañosa, con valores que oscilarán entre los 0°C y 9°C, mientras que durante la tarde prevalecerá un ambiente cálido a caluroso, alcanzando máximas entre los 35°C y 40°C en las regiones centro y sur del estado.

La dependencia estatal advirtió además que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país los días 7 y 8 de noviembre, lo que podría generar un descenso notable en las temperaturas y rachas de viento moderadas en el transcurso de la próxima semana.

imagen-cuerpo

CONDICIONES PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: Temperatura mínima de 19°C y máxima de 38°C, humedad relativa del 35%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón: Mínima de 19°C y máxima de 39°C, humedad del 60%. Rachas de viento de 50 km/h y cielos despejados.
  • Nogales: Mínima de 8°C y máxima de 29°C, humedad del 50%. Rachas de 40 km/h y sin probabilidad de precipitación.
  • San Luis Río Colorado: Mínima de 16°C y máxima de 32°C, humedad del 80%. Rachas de viento de 45 km/h y cielos mayormente despejados.
  • Navojoa: Mínima de 18°C y máxima de 39°C, humedad del 65%. Vientos con rachas de 40 km/h y cielo despejado.
  • Agua Prieta: Mínima de 8°C y máxima de 29°C, humedad del 50%. Rachas de 40 km/h y cielos despejados.
  • Guaymas: Mínima de 20°C y máxima de 35°C, humedad del 50%. Se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h y condiciones de cielo despejado.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


