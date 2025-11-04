Centro de Hermosillo empieza a quedar vacío

Con el paso de los días el centro de la ciudad de Hermosillo luce con más locales cerrados y los pocos que se encuentran en servicio, cuenta con poca afluencia de clientes, mientras tanto las calles en general lucen un tanto solitarias de transeúntes, pero varios curiosos en vehículos continúan pasando por el lugar del siniestro señalando lo que un día fue la tienda Waldo´s.

Mientras que un día después de la explosión algunas de las tiendas cercanas al punto del siniestro abrieron de manera habitual, después de cuatro días varías lucen cerradas o con las cortinas de seguridad abiertas hasta la mitad de las puertas con una altura justa para que solo entren los trabajadores.

Los que sí continúan cerrados en un cien por ciento son los locales que se encuentran en la calle Doctor Noriega entre Juárez y Matamoros, con excepción de un local de telefonía celular que sí decidió abrir únicamente la puerta ubicada por la calle Matamoros.

Hasta el momento no han notificado de manera oficial por cuánto tiempo permanecerán cerrados estos locales que son de accesorios, ropa y zapaterías; sin embargo, una de las trabajadoras de una tienda de zapatos, dijo que por lo pronto les comentaron que permanecerán así un mes, el cual les será pagado de manera íntegra.

En otras tiendas, principalmente de ropa, ya se instalan letreros de ofertas y rebajas en sus precios, pues no han tenido buen flujo de ventas. Y son precisamente estas tiendas que por lo regular suelen colocar bocinas en sus puertas para captar la atención de los clientes, ahora lucen desiertas y en silencio.

Después de lo ocurrido, las calles del centro, donde antes todo era música, fiesta y olores a comida que invitaban a quedarse más de lo esperado, ahora solo hay silencio, caras serias, y ya no se escuchan los murmullos de quienes van pasando.