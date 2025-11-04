  • 24° C
Sonora

Piden reanudar obras de cableado en Mercado Municipal de Navojoa

Se le brindará una mayor seguridad al inmueble, señala la Unión de Locatarios

Nov. 04, 2025
En términos generales, el Mercado Municipal de Navojoa es un lugar seguro, ya que tiene suficientes y amplias salidas, además de instalaciones en buenas condiciones,  pero no por ello hay que confiarse, dijo Irma Aurora González Agramón.

La presidenta de la Unión de Locatarios informó que Protección Civil Municipal realiza constantemente visitas al inmueble, para verificar que se cuenten con las medidas y equipos de prevención y seguridad adecuados.

Reconoció que falta por concluir la obra del cableado eléctrico, que vendrá a dar mayor seguridad a los comerciantes y a los muchos navojoenses que visitan el Mercado.

"Es poco lo que falta para terminarla, un 5 por ciento, y esperemos que, a raíz de la tragedia ocurrida en una tienda en Hermosillo, el Cecop retome los trabajos", agregó.

 González Agramón recordó que hace más de un mes entregó un oficio al gobernador Alfonso Durazo Montaño, en una gira de trabajo por Navojoa, y le solicitó la reanudación de las obras.

 "Este proyecto forma parte del programa integral de acciones que realiza la Unión de Locatarios, con el apoyo de diversas dependencias y sectores, para tener un Mercado Municipal en óptimas condiciones, acorde con los nuevos tiempos y  con una mejor imagen", dijo.

Reconoció que la empresa encargada de la obra trabajó muy bien en la concentración de medidores, transformadores, centros de carga, conducción y otros trabajos.

