  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 4 De Noviembre Del 2025
Sonora

Cierra Protección Civil otro establecimiento en Navojoa

Se trata del negocio Eleczion, quien no contaba con los permisos e incumplía en los sistemas contra incendios

Nov. 04, 2025
Otro establecimiento fue cerrado en Navojoa por la Unidad Municipal de Protección Civil al no cumplir con las medidas de seguridad y sistemas contra incendio que marca la normativa, informó Edmundo Valdez Reyes, titular de la dependencia.

Se trata del establecimiento Eleczion, perteneciente a la cadena Waldos, el cual tras una revisión a los protocolos, se detectó el incumplimiento a la normativa en materia de Protección Civil, por lo que se colocaron los sellos de suspensión.

"Definitivamente, con la seguridad no se juega, no está en negociaciones, tenemos que aprender de lo que pase y tomar medidas en consecuencia", enfatizó.

En el caso de los establecimientos que lleguen a ser suspendidos, describió que la indicación es que una vez que presenten las correcciones, podrán tener una reapertura.

Valdez Retes agregó que en Protección Civil Navojoa, se cuenta con un área técnica, quienes todo el año tienen u programa de inspección y vigilancia, con hasta 15 inspecciones al día y visitando diferentes giros mes con mes, lo que nos ha ayudado a mantener un índice bajo de incendios en comercio.

Pero también, resaltó que la mayoría de los comercios en el municipio cumplen la normativa, no obstante, consideró que siempre se tendrán áreas de oportunidad, por lo que las revisiones son constantes,

"Siempre hemos realizado visitas a los comercios, pero a raíz de lo sucedido en Hermosillo, buscamos fortalecer la vigilancia y replantear las formas, cada evento deja un aprendizaje y es esencial el fortalecer la seguridad en materia de protección civil", argumentó.

Para todos los comercios de Navojoa, reveló que la indicación es que consideren la seguridad, ya que siempre se cree que no va a pasar nada, pero existe la posibilidad de que sucedan hechos lamentables.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
