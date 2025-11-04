Iluminarán todo Navojoa antes de que finalice el año

Navojoa contempla para lo que será el cierre de este 2025, el acabar con el rezago en el alumbrado público, al requerirse instalar aún 3 mil lámparas, pero se considera como un proyecto prioridad para lograr iluminar la ciudad.

Mario Ramírez, secretario de Servicios Públicos Municipales, describió que la dependencia municipal afronta un gran reto, sin embargo, se ha ido avanzando fuerte en la instalación o reposición de luminarias, lo que ha contribuido a que la ciudad mejore su iluminación.

Actualmente, confirmó que se están enfocando al sector oriente del municipio, donde consideró que existe el mayor rezago en iluminación, atendiendo sectores como la colonia 16 de junio, Misioneros y sectores situados por la calle Yavaros y Periférico.

"El oriente es la zona donde menos alumbrado público hay, con calles donde no se tiene iluminación por factores como el vandalismo o las pasadas lluvias que representaron daños, pero es un tema en el que estamos trabajando", abundó.

El personal de Servicios Públicos, dijo que lleva a la par un levantamiento para detectar las áreas donde hay fallas, con lo que se ha logrado ir instalando nuevas lámparas y atendiendo áreas de oportunidad.

"Proyectamos tenerlo listo para diciembre, es poco tiempo, pero nos vamos a esforzar y cumplir para que todo Navojoa se ilumine", enfatizó.

En el área rural, Mario Ramírez precisó que es principalmente la modernización del alumbrado el tema prioridad, al contar con lámparas muy antiguos, con un proyecto en el que de igual manera se trabaja.

Servicios Públicos ha detectado sectores donde faltan entre 60 a 100 lámparas.