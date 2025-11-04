Empresa Waldo's debe enfrentar responsabilidad: Vicepresidente de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pide que la empresa Waldos´s enfrente su responsabilidad ante los hechos ocurridos el pasado sábado 1 de noviembre en Hermosillo, donde se registró una explosión que dejó a 23 personas fallecidas, señaló Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Indicó que lo ocurrido en Waldo´s de Hermosillo fue inmediatamente atendido por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y que de esta misma manera esperan que ahora la empresa asuma su responsabilidad.

Gutiérrez Luna destacó las palabras del fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, sobre que ha sido claro al indicar que funcionarios de los tres órdenes de gobierno y particulares serán llamados a rendir cuentas.

"Esa responsabilidad que tiene la empresa, también es algo que se debe de señalar, y por supuesto que se debe de castigar. Hay hasta responsabilidad penal que puede haber de esta empresa y por supuesto también si hay servidores públicos, sin duda alguna, pero debe de ser un tema visualizado en su integridad", señaló el vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Además, cuestionó sobre al ser una cadena que cuenta con 68 tiendas de Waldo´s en el Estado, la empresa aún no haya salido a decir una sola palabra respecto de algo que sucedió en esas tiendas que mató a muchas personas, calificándolo como negligencia. "Cómo es posible que no hayan dado la cara para atender, para resolver, o para buscar solucionar".

Resaltó que mientras la empresa se ha quedado callada, es el Gobierno de Sonora, quien ha salido a atender y garantizar, que se les estaba dando atención prioritaria en varios hospitales a las personas que fallecieron por este acontecimiento y que se están haciendo las investigaciones para eliminar las responsabilidades, donde por supuesto tiene que ir involucrada la empresa de las tiendas Waldo´s.