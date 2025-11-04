Inspeccionan comercios

El Ayuntamiento de Huatabampo, a través de la Comisaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, inició este lunes un recorrido de supervisión por todas las tiendas y establecimientos comerciales del Municipio.

En una reunión, el alcalde Alberto Vázquez Valencia dijo que es primordial salvaguardar la integridad física de los huatabampenses, por lo que con dichas medidas se busca evitar una tragedia como la registrada el sábado en la tienda Waldo´s de Hermosillo, que dejó un saldo de 23 fallecidos y 15 lesionados.

Indicó que durante el operativo se verificarán las conexiones eléctricas y que se cuente con equipos de seguridad como extintores, detectores de humo, salidas de emergencia, señalización clara, alarmas, entre otros.

Asimismo, Vázquez Valencia, acompañado del coordinador de Protección Civil, Manuel Yocupicio Yin, y el comisario de Seguridad Pública, Iván Enrique Valenzuela Ruiz, informó que, en apego a las recomendaciones de Protección Civil Estatal, la sucursal Waldo´s de Huatabampo permanecerá cerrada de manera preventiva.

"Lamentamos profundamente la tragedia en Hermosillo, que obliga a las empresas y comercios a fortalecer la cultura de la prevención, invertir en seguridad, capacitar a su personal y reportar cualquier anomalía que detecten en sus instalaciones", añadió el presidente municipal.

Por su parte, Yocupicio Yin señaló que los recorridos realizados este lunes se llevan a cabo regularmente, pero ahora serán con mayor frecuencia y más estrictos, para constatar que todos los negocios cuenten con un programa interno de Protección Civil.

"Buscamos garantizar que tanto trabajadores como clientes estén en lugares seguros"

Alberto Vázquez