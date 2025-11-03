FGJES: Habrá responsables particulares y servidores públicos

Una vez que se concluya la investigación de la explosión en la tienda Waldo´s en Hermosillo, es probable que haya responsabilidad de tipo penal, civil y administrativa tanto para particulares como para servidores públicos, indicó el fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Dijo que es evidente que, si el negocio no cuenta con la documentación respectiva, estaría funcionando indebidamente y que esto es parte de la investigación que se viene realizando como autoridades.

Informó que hasta este lunes cuentan con más de 50 entrevistas activas, divulgadas, incluyendo clientes de diferentes niveles dentro de la empresa, con los que esperan que se haya obtenido información importante.

Respecto al trabajo de investigación de gabinete e integración de la tarjeta respectiva que viene realizándose desde el día del siniestro, se informó que se está realizando una exclusiva investigación legalmente, con documentación legal que ampara la constitución y la operación del establecimiento mercantil, que implica requerimientos de información a distintas áreas del Gobierno del Estado y de la Administración de la tienda.

Asimismo, mencionó que se requirió envíos de informe de autoridad a las dependencias de Protección Civil, local y municipal, a efecto de que aporten a la autoridad programas, sistemas de evaluaciones y, en caso de existir, las notificaciones y resultados de las distintas iniciativas domiciliarias que se han practicado.

Además, se ha requerido información en las áreas legales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Hermosillo, con el fin de llegar a los propósitos jurídicos y administrativos respecto a las instalaciones eléctricas o dispositivos que pudieran encontrarse en el exterior de la Comisión.

Específicamente de la tienda Waldo´s se requiere documentos que permita a las autoridades de investigación, conocer el funcionamiento del área de mantenimiento y servicio correctivo de la tienda de materia siniestra, organigramas e instrucciones a fin de establecer niveles de responsabilidad, además de información jurídica y administrativa para acreditar su legal relación, y esto es para trabajarlo en una primera fase.