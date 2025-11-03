  • 24° C
Sonora

Arquidiócesis de Hermosillo ofrece apoyo psicológico y espiritual a familias de víctimas de explosión

La institución puso a disposición una serie de servicios gratuitos de acompañamiento a fin de hacer el proceso menos doloroso para los deudos

Nov. 03, 2025
Entre los servicios destacan grupos de duelo en modalidad virtual y presencial.
La Arquidiócesis de Hermosillo y la Catedral Metropolitana expresaron su solidaridad con las familias que el pasado sábado perdieron a sus seres queridos en el trágico incendio ocurrido en el centro de la ciudad. Esta información se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Iglesia en la capital del estado. 

Como muestra de apoyo, la institución puso a disposición de los familiares de las víctimas una serie de servicios gratuitos de acompañamiento emocional y espiritual, entre los que se incluyen:

  • Centro de escucha
  • Atención psicológica
  • Acompañamiento tanatológico
  • Grupos de duelo en modalidad virtual y presencial

Estos espacios están diseñados para brindar contención y acompañamiento a quienes atraviesan el difícil proceso de pérdida.

ASÍ SE PUEDE SOLICITAR EL APOYO

La Arquidiócesis informó que para obtener más información o agendar alguno de los servicios, las personas interesadas pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales o al teléfono del centro de escucha: (6624) 00 67 81.

Es de esta forma como la Iglesia católica en Hermosillo reafirma su compromiso de cercanía y apoyo hacia las familias afectadas por la tragedia que sigue conmocionando a la comunidad de todo el estado y el país.

