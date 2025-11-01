Arzobispo de Hermosillo expresa dolor y solidaridad por víctimas de la explosión

El arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, expresó su profundo pesar y solidaridad ante la tragedia ocurrida la tarde de este sábado 1 de noviembre en el Centro de la capital sonorense, donde una explosión en una tienda Waldo´s cobró la vida de al menos veinte personas, entre ellas varios menores de edad, y dejó múltiples heridos.

"Con profundo dolor nos hemos enterado de esta terrible explosión acontecida esta tarde en el centro de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, en la que han perdido la vida un gran número de personas", manifestó el prelado en un comunicado oficial emitido por la Arquidiócesis de Hermosillo.

El arzobispo aseguró que desde el primer momento la comunidad católica eleva oraciones por las víctimas, los heridos y las familias afectadas por el siniestro que ha conmocionado a toda la ciudad.

"Que Dios nuestro Señor acoja, benigno, a quienes han fallecido, conceda salud a las personas heridas, y dé fortaleza a las familias de las víctimas de esta lamentable explosión e incendio", expresó Rendón Leal.

El mensaje concluye con un llamado a la fe y a la esperanza en medio del dolor: "¡Con mi oración solidaria y abrazo fraterno!", firmó el Arzobispo.

La explosión, ocurrida en una tienda Waldo´s de las calles Matamoros y Serdán, ha cimbrado a la comunidad hermosillense, que este fin de semana se mantiene unida en duelo y oración por las víctimas.