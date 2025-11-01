  • 24° C
Sonora

Gobernador Durazo y alcalde de Hermosillo confirman víctimas tras explosión en una tienda Waldo´s

Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de personas fallecidas, pero extraoficialmente se habla de más de 20

Nov. 01, 2025
El gobernador de Sonora y el presidente municipal de Hermosillo expresaron condolencias a familiares de fallecidos.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño y el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas que perdieron la vida en la explosión ocurrida en una tienda Waldo´s ubicada en el centro de la capital sonorense, aunque no se precisaron cifras oficiales.

A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), el gobernador Durazo señaló que se brindará atención integral y puntual a las víctimas y sus seres queridos. "He instruido que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes", afirmó, y añadió que en las próximas horas se proporcionará más información.

Por su parte, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, expresó en el mismo medio: "Ante los hechos en los que varias personas han perdido la vida, he dado instrucciones para que se atienda de inmediato la situación y se brinde la ayuda necesaria por parte del municipio a todos los afectados". El alcalde también ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas.

PROTECCIÓN CIVIL LLAMA A PERMITIR TRABAJOS DE EMERGENCIA 

Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de víctimas mortales; sin embargo, algunos medios locales de Hermosillo han reportado que el número podría superar las 20 personas. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora no ha emitido una cifra oficial y, a través de su cuenta en redes sociales, ha solicitado a la población evitar la zona y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

César Leyva
César Leyva
