Festival de la Calaca en Álamos deja asistencia de 33 mil visitantes

Más de 33 mil personas visitaron Álamos durante este fin de semana, al desarrollarse la edición 2025 del Festival de la Calaca, con visitantes que en este año llegaron de diferentes estados del país.

María José Barriga, coordinadora de la Oficina de Turismo Municipal, describió que el resultado fue muy positivo en esta ocasión, en el que se contabilizó una asistencia récord, recibiendo familias originarias de Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, pero también de ciudades de Sonora, como Hermosillo, Obregón y Navojoa.

"Una muy buena afluencia, podemos decir que arriba de 33 mil visitantes, Álamos lució muy decorado y colorido en estos días, por lo que muchos aprovecharon a visitar a sus familias y disfrutar el espectáculo", consideró.

El beneficio en esta edición, dijo que fue gracias a los Touroperadores, quienes planearon con anticipación viajes a Álamos, aportando a que la afluencia fuera mayor en todo el fin de semana.

La titular de turismo agregó que los tres días fueron muy buenos, sin embargo, la mayor asistencia se registró durante el domingo, tanto en los eventos culturales, como en visitar las áreas emblemáticas de la ciudad.

No obstante, hasta la tarde del lunes aún no se definía la derrama económica generada el fin de semana, sin embargo, se confirmó que fue muy positivo para comercios, restaurantes y prestadores de servicios.