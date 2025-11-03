  • 24° C
Waldo's se contacta con gobierno del Estado

En este momento, no hay nada más importante que atender esta emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida

Nov. 03, 2025
Titular de atención a víctimas del gobierno del Estado, Lyzeth Salcedo Salinas.

La tienda Waldo´s anunció que apoyará a las familias de los afectados y colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos del siniestro ocurrido el sábado 1 de noviembre en Hermosillo, para lo cual, la empresa ya está en contacto con el gobierno del Estado, confirmó la titular de atención a víctimas del gobierno del Estado, Lyzeth Salcedo Salinas.

A través de una publicación en redes sociales, la empresa expresó que, en este momento, no hay nada más importante que atender esta emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas.

Aunado a lo anterior, dieron a conocer su disposición para permanecer transparentes en las acciones que implementarán respecto a este caso, en el cual, de acuerdo a información de ellos, han mantenido una estrecha comunicación con las autoridades desde el primer momento para ponerse a la orden e iniciar el acompañamiento a los afectados.

Asimismo, indicaron que han puesto en marcha sus esfuerzos para apoyar a las familias afectadas, gestionando de manera urgente los recursos necesarios, además de estar colaborando de manera total y abierta con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y con todas las autoridades para esclarecer las causas del suceso.

"Debo adelantar que ya la empresa entró en contacto con la fiscalía desde prácticamente el mismo día de los hechos y que ya tienen funcionarios de esa persona moral en alquiler de domicilio y que ya están en coordinación con el área de atención a la víctima para que se empiecen a analizar las razones por las que las víctimas perdieron la vida", dijo Salcedo Salinas.

Por otra parte, para asegurar la debida atención a víctimas se estableció el puente de comunicación con la empresa a fin de proceder y garantizar que sea la brevedad asegurar a fin de trabajar en una hoja de ruta que termine la brevedad para asegurar los derechos de las víctimas a fin de que logren reconstruir sus proyectos de vida.

La funcionaria también informó que todas las familias de las víctimas han estado acompañadas por un titular del gobierno del Estado y equipo especializado tanto en salud mental como asesoría legal.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

