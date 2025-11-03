  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 3 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Empalme celebra Día de Muertos con operativo seguro y saldo blanco en panteones municipales

El Ayuntamiento Municipal asegura la tranquilidad de los visitantes durante las festividades, registrando afluencia masiva sin incidentes

Nov. 03, 2025
Empalme celebra Día de Muertos con operativo seguro y saldo blanco en panteones municipales

Con un operativo coordinado y reforzado por diversas dependencias, el Ayuntamiento de Empalme, encabezado por el alcalde Luis Fuentes Aguilar, logró garantizar un ambiente seguro y ordenado en el Panteón Municipal y los panteones del valle durante las festividades del Día de Muertos.

Martín Moreno Egurrola, coordinador municipal de Protección Civil, informó que los días 1 y 2 de noviembre, un total de 13,821 personas y 2,921 vehículos visitaron el Panteón Municipal, mientras que los panteones del valle recibieron cerca de 4 mil visitantes, todos sin incidentes graves que lamentar.

El funcionario detalló que el 1 de noviembre ingresaron 1,821 personas y 621 vehículos, mientras que el 2 de noviembre se contabilizaron 12,000 visitantes y 2,300 vehículos. Durante estas jornadas, dos mujeres fueron trasladadas en ambulancia por deshidratación, recibiendo atención médica oportuna y sin complicaciones.

Moreno Egurrola destacó que el alcalde Luis Fuentes Aguilar instruyó desde el inicio reforzar medidas preventivas y fomentar la coordinación entre distintas instituciones, con el fin de garantizar un entorno seguro y ordenado para las familias empalmenses.

imagen-cuerpo

El operativo contó con la participación de 110 elementos de seguridad y emergencia, incluyendo personal del Ayuntamiento, Marina, Policía Estatal de Seguridad Pública, Tránsito, Policía Municipal, Policía Auxiliar, Comisión Nacional de Emergencias, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Veteranos de Empalme, Grupo Génesis y el Sistema DIF Municipal.

Previo al operativo, personal de Servicios Públicos, Ecología y Parques y Jardines realizó labores de limpieza, mantenimiento y sanitización en el Panteón Municipal, asegurando espacios dignos y seguros para todos los visitantes.

El coordinador de Protección Civil enfatizó que las labores de monitoreo y prevención continuarán durante las próximas horas, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Empalme con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía.

imagen-cuerpo
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy, 3 de noviembre: Un nuevo frente frío acecha al estado
Sonora

Clima en Sonora hoy, 3 de noviembre: Un nuevo frente frío acecha al estado

Noviembre 03, 2025

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer cuáles serán las condiciones climatológicas para las principales ciudades

Rinden homenaje a los fieles difuntos
Sonora

Rinden homenaje a los fieles difuntos

Noviembre 03, 2025

Se logró mantener el saldo blanco y la tranquilidad este Día de Muertos

Alertan por dengue
Sonora

Alertan por dengue

Noviembre 03, 2025

Confirman 207 nuevos casos de dengue en el Estado