Empalme celebra Día de Muertos con operativo seguro y saldo blanco en panteones municipales

Con un operativo coordinado y reforzado por diversas dependencias, el Ayuntamiento de Empalme, encabezado por el alcalde Luis Fuentes Aguilar, logró garantizar un ambiente seguro y ordenado en el Panteón Municipal y los panteones del valle durante las festividades del Día de Muertos.

Martín Moreno Egurrola, coordinador municipal de Protección Civil, informó que los días 1 y 2 de noviembre, un total de 13,821 personas y 2,921 vehículos visitaron el Panteón Municipal, mientras que los panteones del valle recibieron cerca de 4 mil visitantes, todos sin incidentes graves que lamentar.

El funcionario detalló que el 1 de noviembre ingresaron 1,821 personas y 621 vehículos, mientras que el 2 de noviembre se contabilizaron 12,000 visitantes y 2,300 vehículos. Durante estas jornadas, dos mujeres fueron trasladadas en ambulancia por deshidratación, recibiendo atención médica oportuna y sin complicaciones.

Moreno Egurrola destacó que el alcalde Luis Fuentes Aguilar instruyó desde el inicio reforzar medidas preventivas y fomentar la coordinación entre distintas instituciones, con el fin de garantizar un entorno seguro y ordenado para las familias empalmenses.

El operativo contó con la participación de 110 elementos de seguridad y emergencia, incluyendo personal del Ayuntamiento, Marina, Policía Estatal de Seguridad Pública, Tránsito, Policía Municipal, Policía Auxiliar, Comisión Nacional de Emergencias, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Veteranos de Empalme, Grupo Génesis y el Sistema DIF Municipal.

Previo al operativo, personal de Servicios Públicos, Ecología y Parques y Jardines realizó labores de limpieza, mantenimiento y sanitización en el Panteón Municipal, asegurando espacios dignos y seguros para todos los visitantes.

El coordinador de Protección Civil enfatizó que las labores de monitoreo y prevención continuarán durante las próximas horas, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Empalme con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía.