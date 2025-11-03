  • 24° C
Sonora

Alertan por dengue

Confirman 207 nuevos casos de dengue en el Estado

Nov. 03, 2025
Durante la semana epidemiológica número 42 del presente año, en Sonora se registraron 207 nuevos casos de dengue, aunque sin ninguna defunción por complicaciones de la enfermedad, ello de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud Pública en la Entidad.

Desde principios del año a la fecha, han sido registrados mil 343 casos confirmados, aunque según el reporte oficial, ninguno ha derivado en defunción; a la misma semana epidemiológica del 2024, los casos acumulados eran 476, igualmente sin defunciones, manifiesta la dependencia de salud.

A la misma semana del 2023, únicamente se habían registrado 19 casos confirmados, pero uno de ellos había derivado en fallecimiento, señala la fuente.

De los 207 casos confirmados en la semana en mención, 78 pertenecen al Municipio de Guaymas, 51 a Cajeme, 29 a Hermosillo, 12 a Bácum, 10 a Etchojoa, 7 a Navojoa, 6 a Nogales, 4 a Huatabampo, en Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto se registraron 3 en cada uno, 2 en Pitiquito; en Empalme y Magdalena 1 en cada Municipio.

La totalidad de los mil 343 casos en lo que va del año se han registrado en sólo 17 de los 72 municipios, destacando Guaymas con 856; le sigue Cajeme con 143; posteriormente San Ignacio Río Muerto con 84; en Hermosillo van 75; Pitiquito acumula 54; Nogales 29, Navojoa 28 y Bácum 22.

Asimismo, Etchojoa tiene 16; Empalme confirma 14 casos; Benito Juárez y Álamos tienen 6 cada uno; Huatabampo lleva 5, Magdalena lleva 2 casos; Fronteras, Santa Ana y Puerto Peñasco tienen registrado un caso cada uno.

Cajeme registra 143 casos, siendo el segundo Municipio después de Guaymas, que acumula 856 casos confirmados

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

